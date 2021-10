El Gobierno bonaerense abrió la inscripción para vacunar a niños y niñas de 3 a 11 años

La provincia de Buenos Aires habilitó este sábado la inscripción online para que los niños y niñas de 3 a 11 años puedan vacunarse contra el coronavirus, luego de que ayer el gobierno nacional anunciara que fue emitida una autorización para utilizar la vacuna china Sinopharm en esa franja etaria. “El registro en el plan de vacunación público, gratuito y optativo se realiza desde la web vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación VacunatePBA”, precisó hoy el gobierno bonaerense a través de un comunicado. En tanto, indicó que “será indispensable que los niños y niñas de 3 a 12 años cuenten con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis”. Continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años. Foto: Julián Varela Además, confirmó que continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años y ya se inició la inmunización de chicos y chicas de 16 y 17 años sin condiciones de salud preexistentes. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró este sábado el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires y destacó que “el plan de vacunación sigue llegando a todos y todas”. “Desde hoy se habilita la inscripción para chicos y chicas de 3 a 11 años para recibir la vacuna”, posteó el mandatario en su cuenta de Twitter. En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, celebró la “nueva etapa” en el plan de vacunación, mediante esa misma red social, e indicó que “el registro es fácil, rápido y sencillo a través de http://vacunatepba.gba.gob.ar o la APP VacunatePBA”. Este viernes, el Gobierno nacional anunció que fue emitida una autorización para vacunar contra el coronavirus a los niños de entre 3 y 11 años con dosis de la china Sinopharm, con el objetivo de completar la inmunización de esa franja etaria de la población antes de fin de año. “La Argentina termina el 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida. Contamos con el stock para iniciar esa vacunación y completar los esquemas”, dijo ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti en una conferencia de prensa junto al ministro de Educación Jaime Perczyk. Vizzotti precisó que completará los esquemas de vacunación de niños y adolescentes con vacunas Sinpharm y Pfizer. En el caso de las vacunas Sinopharm, explicó que su utilización fue autorizada por la Anmat tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2 y dijo que la Argentina ya cuenta con un stock de “10 millones”, a las que se sumarán “entre el 4 y el 11 de octubre un lote de 1,5 millón más y otro de 1,6 millones, con lo que completará 12 millones de dosis a fin de este mes”.

