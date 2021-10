Llega el Mercado Federal Ambulante a Glew con alimentos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown anunció que mañana lunes 4 de octubre desembarcará el Mercado Federal Ambulante en la plaza Alfonsina Storni de la localidad de Glew, con alimentos de calidad a precios accesibles. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que la jornada se llevará adelante desde las 10 horas y hasta agotar stock en la plaza ubicada en Adelia Di Carlo y W. de Navazio, en la citada localidad, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. En los distintos stands los vecinos y vecinas encontrarán bolsones de 5 kilos con hortalizas a 140 pesos, de vegetales a 260 pesos y de frutas a 290 pesos. También diferentes cortes de carne envasados al vacío, entre los que se encuentran asado a 359 pesos el kilo, cuadrada a 499 pesos el kilo, roast beef a 409 pesos, carnaza a 379 pesos y paleta a 420 pesos. Cabe destacar que el Mercado Federal Ambulante es una iniciativa que se viene replicando en otras localidades de la Comuna, a partir de un trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, la Secretaría de Comercio Interior, y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Mariano Cascallares destacó el trabajo articulado con la Nación y el hecho de que en las ferias del Mercado Federal Ambulante se encuentren productos de calidad a precios considerablemente más accesibles que en otros puntos de venta en general.

