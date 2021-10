Kicillof y Cascallares presentaron nuevos moviles y motos policiales para Almirante Brown

El gobernador Axel Kicillof, el intendente municipal de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, presentaron esta tarde en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco 38 móviles policiales cero kilómetro para continuar reforzando la prevención del delito en las localidades y en los barrios de nuestro distrito. Del acto participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Las nuevas unidades policiales -19 autos Toyota Etios, 11 camionetas Toyota Hilux y 8 motos de alta cilindrada- se sumarán a los 130 móviles policiales cero kilómetro y 30 motos nuevas que se presentaron en Almirante Brown en diciembre pasado posibilitando la renovación total y el refuerzo de la flota de vehículos policiales browniana. El intendente Mariano Cascallares indicó que desde el Municipio “continuamos sumando herramientas para prevenir el delito y cuidar a las vecinas y los vecinos. Por ello ya instalamos 1300 cámaras de monitoreo fijas, móviles y en las líneas locales de colectivos. A todas las seguimos desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) más moderno de la provincia que construimos en Burzaco. Pero además estamos instalando 320 alarmas comunitarias municipales, una nueva tanda de 30 mil equipos de luces Led, sumamos puntos fijos de seguridad en los paseos públicos y potenciamos la aplicación Alerta Brown con botón de pánico que ya utilizan más de 38 mil brownian@s”. “Sabemos que la inseguridad es una preocupación para nuestra gente y por eso seguimos sumando medidas y herramientas para colaborar con la Policía Bonaerense como lo venimos haciendo desde el inicio de nuestra gestión”, agregó Mariano Cascallares, quien destacó la incorporación y el uso de tecnología para prevenir el delito. En ese camino, el Municipio de Almirante Brown puso en marcha el Anillo Digital de Patentes controlando el ingreso, la circulación y el egreso de vehículos a nuestro distrito. También implementa un sistema de analíticas de video buscando objetos o personas en video grabado y en tiempo real. Del acto realizado esta tarde en Burzaco también participó el presidente de YPF, Pablo González, quien firmó con la Provincia un acuerdo para implementar YPF Ruta en la flota operativa de 12 mil vehículos de la provincia. Participaron también el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, el senador Adrián Santarelli y la secretaria de Seguridad browniana, Paula Eichel.

