Jefes de gabinete: Manzur recibió a Insaurralde

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se ha mostrado muy activo desde que asumió su nuevo cargo en Nación. Además de los anuncios públicos que ha hecho con diferentes funcionarios, también mantuvo una gran cantidad de reuniones con gobernadores y representantes de los gobiernos provinciales en un intento por mantener un diálogo más fluido con el interior del país. En ese contexto, este miércoles Manzur recibió a su par bonaerense Martín Insaurralde. Desde el entorno de los jefes de Gabinete, aseguraron que el encuentro estuvo destinado a “ordenar y planificar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y provincial con el objetivo de fortalecer las políticas de producción y creación de empleo”. Ambos funcionarios tienen la mira puesta en revertir los resultados de las PASO en noviembre, al menos en el corto plazo. Para ello, el Frente de Todos entiende que la reactivación económica y la generación de empleo debe acelerarse. Por ese motivo, estos temas fueron los principales ejes que se abordaron durante el encuentro entre Manzur e Isaurralde. El ex intendente aseguró que la nueva etapa que comienza tras la pandemia necesita del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para propiciar “la reconstrucción”. Tal como Axel Kicillof se reunió con los intendentes del Frente de Todos e incorporó jefes comunales a su gobierno, Alberto Fernández y el gobierno nacional buscan hacer lo mismo con los gobernadores. Por ello, el nombramiento de Manzur como jefe de Gabinete tiene una importancia simbólica muy importante, como también así, las reuniones que se mantienen con autoridades provinciales.

