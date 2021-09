Llegarán más de 800 mil vacunas AstraZeneca donadas por España

La Argentina recibirá este jueves 842.400 dosis de Astrazeneca donadas por España a través del Mecanismo Covax, la iniciativa global para el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente. La llegada del nuevo lote de vacunas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se producirá en un vuelo de la compañía alemana Lufthansa. De esta manera, Argentina superará las 64 millones de dosis recibidas para continuar con el programa de vacunación contra la COVID-19 iniciado el año pasado por el Gobierno nacional en todo el país. La información oficial de la Casa Rosada recordó que “en agosto pasado España inició la donación de 7,5 millones de vacunas a países de América Latina y el Caribe a través del Mecanismo COVAX, y el 22 de agosto arribó a nuestro país un lote de 400.000 vacunas de AstraZeneca donadas” por el Gobierno ibérico.

