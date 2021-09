Cascallares: “La experiencia territorial de los intendentes siempre ha marcado el rumbo”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, destacó este lunes la “experiencia territorial” que llevan a la gestión de gobierno los jefes comunales y calificó como “muy acertada” la decisión del gobernador Axel Kicillof de sumar al gabinete bonaerense a Martín Insaurralde y Leonardo Nardini. “La experiencia territorial de los intendentes, tanto en el Gobierno nacional como en el provincial, ha ido siempre marcando un rumbo”, afirmó Cascallares en diálogo con Télam Radio. Cascallares recordó al respecto la decisión en su momento delpresidente Alberto Fernández con Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social), en ministerios claves para dar impulso a “obras importantes” para la ciudadanía. Cascallares como “muy acertada” la decisión del gobernador bonaerense de convocar a intendentes. En ese sentido destacó que convocara a Insaurralde (intendente de Lomas de Zamora) al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la provincia Buenos Aires y a Nardini (intendente de Malvinas Argentinas), para estar a cargo del área de Infraestructura. Por otra parte, celebró la decisión política del Gobierno nacional y provincial de trabajar cotidianamente por “resolver temas estructurales históricos” de toda la provincia de Buenos Aires y particularmente del conurbano, al dar impulso a obras públicas en ese territorio y destacó que “no tiene que ver con la coyuntura electoral sino con una decisión política”. “Hay obras importantes como bajo niveles, en Almirante Brown en este momento estamos con tres en construcción y un cuarto en proceso licitatorio y rutas importantes como la ruta 16 que se repavimentó por completo”, detalló. En ese sentido agregó que hace pocos días inauguraron con el Presidente la Avenida República que es una obra “también central para Almirante Brown”. “Son obras estructurales que representaban una deuda desde el punto vista de la estructura social. A pesar de la pandemia hubo una decisión política en estos casi dos años de gestión de emprender y llevarlas adelante“, subrayó. Cascallares consideró que esta decisión es fruto de “la capacidad y experiencia” que tienen los intendentes porque son “las tareas que hacen diariamente en el territorio”, atentos a la escucha de “la problemática y de las necesidad de vecinas y vecinos”. Por último, Cascallares se refirió a la pandemia, “un proceso difícil que requirió componer un sistema de salud que había estado devastado” para poder sostener la necesidad y la demanda de todos aquellos que lo necesitaron. “Se hizo de la mejor manera”, dijo respecto a la gestión de la pandemia y de la situación económica y social que se generó como consecuencia de las medidas que fue necesario tomar para proteger a la población de los contagios. “Hoy, con una perspectiva de ir superando la pandemia, apostamos a lo que caracteriza al peronismo que es la perspectiva de inclusión plasmada en su gobierno”, sintetizó.

