Zabaleta confirmó que mañana habrá un anuncio de “medidas económicas” del Gobierno

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, adelantó que el Gobierno nacional presentará el jueves un paquete de “medidas económicas” con la mirada puesta en “la recuperación total de la Argentina”, tras asegurar que el Ejecutivo debe “corregir y escuchar a la gente” a la luz de lo expresado en las urnas el domingo último, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). “Tenemos que corregir, escuchar a la gente sin echar culpas y salir a militar las calles. La derrota del domingo interpela a todo el Frente de Todos. Tenemos que dejar de echarnos culpas; tenemos que hacernos cargo y avanzar hacia adelante”, planteó el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 En ese marco, adelantó que los anuncios estarán a cargo del presidente Alberto Fernández: “Va a anunciar las medidas económicas en el día de mañana. La mirada que tenemos es proteger y cuidar a todos los argentinos”, sostuvo. “Tenemos que salir a caminar las calles, tocar puertas, escuchar a la gente, ir casa por casa, es un poco menos de red social y más contacto humano. Yo se lo he dicho a Alberto (Fernández), es un poco menos de corbata y un poco más de calle, él es un Presidente muy terrenal”, añadió. “Hay que reconocer que hay argentinos y argentinas que están enojados con nosotros” El exintendente del municipio bonaerense de Hurlingham sostuvo que “hay que reconocer que hay argentinos y argentinas que están enojados con nosotros” y planteó que una de las razones puede ser porque “la gente esperaba recuperar su económica mucho más rápido”. En ese punto, manifestó: “Lo entendemos. Escuchamos el mensaje de las urnas y por eso tenemos que seguir trabajando” y “profundizar las medidas que el Gobierno nacional venia tomando”. “Escuchamos lo que la gente nos dijo en las urnas, y ahora vamos hacia la recuperación total de la Argentina”, subrayó. El titular de la cartera social señaló que el Gobierno nacional debe “construir una economía que vaya hacia adelante y que ayude a la gente”, ya que “a mí me importa que podamos llegar a cada argentina y argentino, mirar la economía desde las personas”. En la misma línea autocrítica, Zabaleta afirmó que “el equipo de Gobierno tiene que salir a trabajar” y sostuvo que, “obviamente no alcanzó porque nuestro pueblo la sigue pasando mal”.

