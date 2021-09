El Gobierno se comprometió a dar respuesta a la demanda que se expresó en las urnas

Los resultados de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), celebradas este domingo con normalidad en todo el país, otorgaron ventaja a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), que se impuso en distritos clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA, en una jornada en la que el presidente Alberto Fernández tomó nota del mensaje de la ciudadanía y se comprometió a trabajar para escuchar y dar respuesta a la demanda expresada en las urnas. “Escuchamos con respeto y mucha atención el veredicto de la gente; hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido; de los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea”, expresó el Presidente pasadas las 23:30, cuando se completaba el escrutinio provisorio en la mayoría de las provincias. Además, aseguró que, a partir de mañana, el Gobierno va a trabajar “denodadamente” para que “en noviembre los argentinos y argentinas acompañen” al FdT porque -dijo- “seguimos convencidos que estamos frente a dos modelos de país”. Fernández formuló ese mensaje acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los principales ahora candidatos del espacio. Fernández: “Nada hay más importante que escuchar” a la ciudadanía Las PASO 2021 para elegir candidatos a legisladores en todo el país cerraron a las 18, luego de una jornada que transcurrió con normalidad y en la que acudió un importante caudal de votantes a las urnas, en comparación con la media histórica de los últimos años y pese a las limitaciones que impuso la pandemia de coronavirus. Los primeros resultados fueron publicados poco después de las 21.30, escrutadas el 60% de las mesas de todo el país, según informó el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, en una conferencia de prensa en la sede central del Correo Argentino. “Dimos otro paso definitivo en el mejoramiento permanente del sistema electoral argentino” ya que “a partir de hoy por primera vez todos los fiscales de todas las fuerzas tienen la trazabilidad de todos los telegramas”, explicó. Las primarias se desarrollaron bajo un esquema especialmente diseñado con pautas de prevención por la Covid-19, que incluyó un ritmo más espaciado entre cada votante, el uso de barbijos y alcohol en gel y la disposición de filas en espacios abiertos o en la puerta de los centros de votación. De Pedro: “Fue una jornada electoral histórica” La de este domingo constituyó la sexta vez que la ciudadanía participó de unas PASO: la tercera para candidaturas parlamentarias y la primera en un contexto global de emergencia por el impacto de la Covid-19, que llevó a un acuerdo político entre el Gobierno y las provincias para postergar la fecha original y llegar así a este 12 de septiembre con algo más del 51% de la población mayor de 18 años con su esquema de vacunación completo. El oficialismo consiguió victorias en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En tanto, la disputa en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral del país con el 37 por ciento del padrón, le dio una ventaja de 5 puntos a Juntos sobre el FdT; mientras que en el tercer lugar, se ubicó el Frente de Izquierda; y en el cuarto puesto, Avanza Libertad. La interna de Juntos en el distrito consagró al macrista Diego Santilli sobre su adversario radical, Facundo Manes, con una adhesión total de 38,2% de votos; la nómina oficialista encabezada por Victoria Tolosa Paz sumó el 33,4 de los sufragios; la de José Luis Espert (Avanza Libertad), 14%; y las dos listas del Frente de Izquierda conseguían el 5,14% de los sufragios. En CABA, la exgobernadora bonaerense y precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal venció en la interna a Ricardo López Murphy y a Adolfo Rubinstein y, entre los tres, conseguían el 48,19% de los votos. Detrás se ubicaba el FdT, con la dupla conformada por Leandro Santoro y Gisela Marziotta, que lograba el 24,56%. Vidal agradeció esta noche el respaldo del expresidente Mauricio Macri a su campaña rumbo a las PASO y aseguró que JxC “va defender mejor sus valores y convicciones” de cara a las legislativas de noviembre. “Juntos podemos más”, enfatizó Vidal, en un mensaje que brindó poco después de las 22 en el búnker que la lista Juntos instaló en el complejo de Costa Salguero, donde compartió escenario con sus rivales en la interna Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein y adonde asistieron además el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el senador Esteban Bullrich, entre otros dirigentes. JxC celebró en Costa Salguero. Foto: Raúl Ferrari. En Córdoba, bastión macrista y segundo distrito en cantidad de electores, las cuatro boletas de JxC sumaban casi el 48% de los sufragios, seguidas por la lista de Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti, que lograba el 24,5% de los apoyos; y en tercer lugar el FdT, que llegaba casi al 11%. En tercer lugar por peso en el mapa electoral, Santa Fe mostraba -escrutado el 70,12%- el 41% de apoyo a JxC entre las cuatro listas que compitieron: “Cambiemos con ganas” (Mario Barletta), 30,04%; Evolución” (Gabriel Chumpitaz), 29,20%; “Santa Fe nos une” (Luciano Laspina) 23,57%, “Vamos juntos” (Roy López Molina) 16,20%. En tanto, el FdT obtenía el 29,16% de los sufragios, entre la lista “Celeste y Blanca” (Roberto Mirabella) 67,01% y “La Santa Fe que queremos” (Eduardo Toniolli) 32,98%. Para la categoría de senadores nacionales, la coalición opositora llegaba al 40,90% y el FdT, el 29% de los votos. El resultado de las PASO es un primer diagrama sobre cómo podrían ser los resultados de los comicios parlamentarios del 14 de noviembre próximo, cuando los votantes decidirán cómo quedará conformado el nuevo período parlamentario en el Congreso Nacional, a partir del 10 de diciembre próximo. Además de elegir a los candidatos que pelearán por las 127 bancas que se renuevan en la Cámara de Diputados, también se eligieron hoy a quienes se postularán para ocupar los 24 lugares que se renuevan en el Senado por las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, La Pampa, Catamarca y Tucumán.

