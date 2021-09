Importante triunfo de Cascallares en Brown “Hoy es un día muy importante, pero no termina acá, mañana seguiremos trabajando en cada barrio de Almirante Brown”

Con el % 92 de las mesas escrutadas el distrito encabezado por el intendente y candidato a Diputado Provincial Mariano Cascallares logra un amplio triunfo de 12 puntos por encima del segundo Juntos por el Cambio. Al momento los números parciales indican que el Frente de Todos tiene %40.8, Juntos por el Cambio % 28.3 seguido por el FIT con % 7.3 En este marco Mariano Cascallares acompañado por el primer candidato a concejal José Lepere en la sede del Partido Justicialista agradeció a todos los que trabajaron en las elecciones. Y adelante de toda la militancia y vecinos dijo “Hicimos una gran elección nuevamente en Almirante Brown, y tiene que ver con todos y cada uno de los que estamos acá, agradecemos a toda la militancia, y agregó “Hoy es un día muy importante, pero no termina acá, mañana seguiremos trabajando en cada barrio de Almirante Brown”. El distrito que conduce Mariano Cascallares estaría siendo uno de los municipios que continua traccionando un importante electorado peronista teniendo en cuenta distritos vecinos que en estas PASO según los resultados provisorios estarían luchando por alcanzar un mejor numero de votantes.

