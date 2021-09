Juntos por el Cambio sacó cinco puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires

Cada uno de nosotros expresó su deseo sobre la provincia y el país que queríamos” y agregó que tanto él como su adversario Manes recorrieron durante la campaña rumbo a las PASO “toda la provincia a lo largo y ancho con propuestas e ideas. En tanto, el Frente de Todos, que postuló como precandidatos a diputados nacionales a Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, obtenía 2.415.437 de votos, lo que representa un 33,47 por ciento. Foto: Eva Cabrera. Como tercera fuerza en la provincia quedó el Frente de Izquierda y los Trabajadores, al obtener un 5,16 por ciento de los votos; y en este caso la interna que disputaba esta alianza fue favorable a Nicolás del Caño, que se impuso con 306.472 por sobre los 75.251 votos de Alejandro Bodart. Avanza Libertad, cuyos precandidatos a diputados nacionales eran José Luis Espert y Carolina Píparo, obtuvo un 4,85 por ciento de los votos, al conseguir 358.481 sufragios. Por su parte, el espacio Frente Vamos con Vos -que postulaba al exministro Florencio Randazzo y Carolina Castro- obtuvo 274.399; es decir un 3,71 por ciento. Según las listas oficializadas por la justicia federal con competencia electoral, un total de 25 alianzas y partidos políticos compitieron hoy con precandidaturas a diputado nacional, pero hasta este momento sólo estas primeras cinco fuerzas obtuvieron el piso de 1,5 por ciento para competir en las próximas elecciones legislativas. Con los números conocidos hasta el momento, un total de 20 agrupaciones y partidos políticos no lograron traspasar el piso de los votos válidos emitidos, y quedaron fuera de competencia para las generales de noviembre. En la provincia de Buenos Aires votaron el 68,38 por ciento de los 12.704.518 de bonaerenses habilitados para votar en las 36.917 mesas de votación dispuestas hoy en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esta noche, antes de conocerse los cómputos oficiales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó que “hemos tenido una impecable jornada, obviamente aún en medio de una pandemia, con muchísimo cuidado, muchísima conciencia y muchísimas ganas de votar”. Foto: Eva Cabrera. “Algunos no se esperaban que la ciudadanía, con tanta dificultad, se movilizara de esta manera”, destacó el mandatario y añadió que “fue una elección especial pero muy conforme”. “Fueron comicios ejemplares, primera vez en la historia un despliegue así, un esfuerzo muy grande”, dijo Kicillof y expresó su “agradecimiento enorme a todo nuestro pueblo por una jornada democrática y ejemplar”. Además de los candidatos a diputados nacionales, los bonaerenses deberán renovar 46 de sus 92 diputados y 23 de sus 46 senadores en los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo. Para ello, la provincia se divide en ocho secciones electorales: cuatro de ellas renuevan senadores (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) y en las restantes cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava). El peronismo renovará 22 escaños en Diputados y 7 en el Senado, y la oposición 19 legisladores en la Cámara baja y 16 en la alta. Además, terminan su mandato 3 diputados de Cambio Federal (el sector de Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Gustavo Posse), uno de la izquierda y otro de la bancada 17 de Noviembre. Para las candidaturas provinciales, el padrón sumará además a un total de 868.469 extranjeros y extranjeras, residentes en territorio bonaerense que están habilitados sólo a votar cargos provinciales.

