Cascallares recorrió obras en Glew y un nuevo centro para emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, Fernanda Miño, y el diputado nacional Federico Fagioli, los avances de la obra “Incuba Brown” en Burzaco y también barrios de Glew donde se llevan adelante trabajos de urbanización. La jornada comenzó en el edificio donde se está terminando de construir el esperado Centro de Desarrollo Productivo, ubicado en el cruce de Sempere y Cruz del Sur, donde el jefe comunal, la funcionaria y el legislador recorrieron las instalaciones de este espacio que tiene como objetivo la promoción de los emprendedores y emprendedoras de la economía social del distrito. En dicho espacio, muy pronto, los vecinos y vecinas podrán capacitarse y generar nuevas oportunidades para la producción y comercialización de sus productos en un ámbito que potenciará sus posibilidades de crecimiento, consolidación y sustentabilidad. Posteriormente, respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, se trasladaron hasta el barrio Villa París, de Glew, donde se está construyendo la nueva plaza El Ombú, en la intersección de las calles San Martín y Provincia de Santa Fe. En la zona se está llevando adelante también un importante plan de asfalto de calles, entre las que se encuentran Montevideo, de Gobernador Arias a Buenos Aires, además de la consolidación de distintas arterias con cordón cuneta, creación de veredas y erradicación de basurales. Finalmente, Cascallares y Fagioli visitaron el Polo Productivo del barrio Pueblo Unido, donde recorrieron los avances de la obra para la construcción de un jardín comunitario y también dialogaron sobre el histórico proyecto de urbanización que potenciará por completo el barrio. De la jornada participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, y el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga. También dijeron presente la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; la subsecretaria del Instituto Municipal de la Economía Social, Ivanna Rezano; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la delegada de Burzaco, Andrea Capasso, y su par de Glew, Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

