PASO: pronostican triunfo nacional del Frente de Todos por 4 puntos

El sociólogo y analista político Artemio López, titular de la consultora Equis, vaticinó este jueves un triunfo nacional del Frente de Todos (FdT) por “cuatro puntos” en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo próximo, y estimó que esa diferencia podría estirarse a “seis puntos” en la provincia de Buenos Aires, el distrito que concentra casi el 40% del padrón electoral del país. Consultado por Télam, López sostuvo que la victoria nacional del FdT tendrá como epicentro, además del distrito bonaerense, las regiones NEA y NOA y algunas zonas de la Patagonia. El sociólogo detalló que, según sus relevamientos, el oficialismo se impondrá en las secciones Tercera y Primera de la provincia de Buenos Aires, que corresponden al sur y norte del conurbano, respectivamente, además de que el peronismo también podría disputar palmo a la palmo la Segunda Sección, que es la zona rural que limita con Santa Fe. López consignó que María Eugenia Vidal será “muy floja” y estará en torno a los “30 puntos”. “Tenemos un triunfo nacional del FdT por cuatro puntos, que puede estirarse a seis puntos en la Provincia”, enfatizó López. En tanto, la “consolidación” del desempeño electoral de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) se verificará en la Capital Federal y las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y un sector del interior de la provincia de Buenos Aires, detalló. Por otro lado, el consultor sostuvo que la “sorpresa” de la jornada electoral estará dada por el precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires de “La Libertad Avanza”, Javier Milei, de identificación liberal, y quien podría sumar “entre 6 y 8 puntos” que, según indicó, “provienen de JxC”. La “sorpresa” estaría dado por Javier Milei quien podría sumar “entre 6 y 8 puntos” que, según indicó, “provienen de JxC”. López consignó que, en ese distrito, la performance de la exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional por JxC María Eugenia Vidal será “muy floja” y estará en torno a los “30 puntos”, seguida en las primarias de ese frente por Ricardo López Murphy, con “10%”, y el exministro de Salud macrista Adolfo Rubinstein, que cosecharía un “2%”. Para el consultor de Equis, la “novedad” será que el primer precandidato a diputado de la Ciudad por el FdT, Leandro Santoro, “podría perforar la barrera de los 30 puntos y disputar cabeza a cabeza con Vidal”. Leandro Santoro “podría perforar la barrera de los 30 puntos y disputar cabeza a cabeza con Vidal”. Consultado sobre la participación del voto joven, López indicó que en la franja que se ubica entre los 16 y 19 años “hay cierto escepticismo y desapego” con la participación cívica debido a que “no se construyó un sistema identitario para convocarlos a protagonizar” el proceso electoral. Aunque resaltó que a la hora de poner en marcha una simulación de votos la “preeminencia” en ese sector la sigue teniendo el FdT, el consultor reconoció que hay “menos involucramiento” de los jóvenes respecto de otras épocas recientes. En ese sentido, López apeló a la participación militante que se produjo en 2008 durante la discusión por la Resolución 125 de retenciones agropecuarias. “El Gobierno no logró, por la pandemia (de coronavirus), construir un sistema de confrontación contra los poderes centrarles y agitar la rebeldía, como hicieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, razonó. Consultado por esta agencia sobre la “apatía” que arrojan distintas encuestas, López señaló que si bien las PASO del domingo próximo “pueden demostrar menor participación” en comparación con otras épocas, las elecciones generales del 14 de noviembre noviembre tendrán una mayor afluencia porque “confrontan dos modelos antagónicos”, en referencia al FdT y JxC.

