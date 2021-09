Vidal intentó explicar cómo compró un inmueble en el barrio más exclusivo de Recoleta

La primera precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que compró su propiedad en la exclusiva zona “La Isla” del barrio porteño de Recoleta con su parte de la venta del inmueble que compartía con su exmarido y “un crédito hipotecario a diez años”, y pidió a la ciudadanía a ir a votar el próximo domingo en las PASO para “evitar” lo que definió como una “mayoría automática” del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Así lo expresó en declaraciones formuladas a Radio La Red, en las que, al ser consultada sobre la compra de un PH en Recoleta, la exmandataria bonaerense respondió que lo adquirió “con lo obtenido por la venta de la casa donde vivía” tras su divorcio y “con un crédito hipotecario” que -según señaló- está “pagando a diez años“. “Está publicado en mi declaración pública cuando era gobernadora. Yo impuse por ley (en la provincia de Buenos Aires) la obligación de hacer una declaración pública para explicar con qué bienes ingresaba un funcionario y con cuáles se iba”, sostuvo Vidal y agregó: “Es mi único bien y no tengo nada que ocultar, estoy muy tranquila”. Por otro lado, luego de pedir a la sociedad que concurra a las urnas el próximo domingo, la precandidata de Juntos por el Cambio en el distrito porteño afirmó: “Se necesita un límite, un no, que el kirchnerismo no tenga más poder, y la elección será exitosa o no si logramos evitar esa mayoría automática“. Por otro lado, descartó que desde Juntos por el Cambio estén promoviendo el fin del sistema de indemnizaciones laborales, e indicó que, en sus declaraciones de esta semana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la doble indemnización, lo que generó un amplio repudio desde el oficialismo, el sindicalismo y la izquierda. “Él habló sobre la doble indemnización, que se había puesto por la pandemia y está operando como una barrera que impide la entrada de nuevos empleos. Son mecanismos excepcionales, como el impuesto al cheque, que se ponen ante determinadas crisis y quedan para siempre”, dijo Vidal. Las polémicas declaraciones de Larreta El martes último, en declaraciones periodísticas, Rodríguez Larreta se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despidos para ir hacia un sistema de seguros, como utiliza el gremio de la construcción. “Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, dijo el alcalde porteño en declaraciones a América TV, en las que agregó: “Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No dijo que hay que sacarlo de un día para el otro”. En respuesta, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe del bloque en la Cámara Baja Máximo Kirchner, junto a dirigentes del Frente de Todos más representantes de la izquierda y del gremialismo, rechazaron esa propuesta del jefe de gobierno porteño. Por otro lado, al opinar sobre las declaraciones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien indicó que en la Ciudad de Buenos Aires la tasa de homicidios en 2020 fue superior a la de Santa Fe, Vidal manifestó que “la Ciudad de Buenos Aires está entre las ciudades con tasas de homicidios más bajas de América Latina” y atribuyó los dichos de la ministra a que “no puede explicar el fracaso de su gestión, el nivel de violencia en Rosario”, donde en las últimas semanas se vienen registrando homicidios vinculados con ajustes de cuentas del narcotráfico. En otro orden, María Eugenia Vidal dijo que los apoderados de los partidos “están trabajando para que todos estemos representados”, luego de que el sector de Ricardo López Murphy, uno de sus rivales en la interna del domingo, pidiera cambios en los cupos para la conformación de las listas de la oposición tras las PASO, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo. Rubinstein y el fuego amigo “Vidal ha perdido identidad. Este armado político de Horacio Rodríguez Larreta, que forzó la bajada de (Patricia) Bullrich, el traslado de Vidal a la Ciudad y de (Diego) Santilli a la provincia generó un ruido innecesario, que hizo que el radicalismo buscara un rol de más protagonismo dentro de la oposición”, sostuvo Rubinstein esta mañana en declaraciones a la radio Urbana Play. último día de la campaña electoral, de cara a las PASO del domingo, en las que competirá -dentro del espacio de Juntos por el Cambio- contra las listas de Vidal y de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. Las declaraciones de Rubinstein se producen en el, en las que competirá -dentro del espacio de Juntos por el Cambio- contra las listas de Vidal y de Ricardo López Murphy en la ciudad de Buenos Aires. “Si nosotros no estuviéramos presentes en esta elección, Juntos por el Cambio quedaría como una coalición con un tinte más conservador. Nosotros le añadimos una visión mucho más progresista”, agregó el exministro de Salud.

