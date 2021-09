Con el Presidente y Cristina Fernández, el FdT cierra su campaña electoral

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cerrarán el jueves en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos (FdT), de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo. El acto se realizará a las 14, en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López, se informó este lunes oficialmente. Si bien la actividad que clausura la campaña electoral de las PASO estaba organizada para ese mismo día en el estadio Ciudad de La Plata-Diego Armando Maradona de la capital bonaerense, el pronóstico de lluvias previsto para la jornada obligó a modificar el lugar, explicaron fuentes de la organización. A menos de una semana de las primarias, Fernández encabezó este lunes una comunicación virtual con precandidatos a diputados y senadores del FdT de las 24 jurisdicciones del país, en el Centro Cultural “C”, búnker electoral del oficialismo ubicado en el barrio porteño de Chacarita. Este martes, el jefe de Estado irá a la localidad bonaerense de Chivilcoy para visitar las instalaciones de la empresa fabricante de la indumentaria deportiva Penalty, ubicada en el Parque Industrial de esa ciudad. Penalty desembarcó en el país en 1998, pero en diciembre de 2018 padeció las consecuencias de la apertura importadora y debió cerrar sus fábricas de Florencio Varela. En marzo de este año la empresa de capitales argentinos Bicontinentar Footwear Technologies logró reabrir la fábrica que pertenecía a la firma Paquetá. En tanto el miércoles, a las 15, el Presidente liderará el cierre de la campaña bonaerense en la ciudad de Mar del Plata, junto con el gobernador, Axel Kicillof, y los dos primeros precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. En forma paralela, ese mismo día, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estará en Junín; y el presidente del bloque del FdT de la Cámara baja, Máximo Kirchner, irá a Bahía Blanca para realizar los tres actos en simultáneo, que serán transmitidos por las redes sociales de la coalición.

