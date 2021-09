Un comerciante de La Salada detenido por discutir y asesinar a un “trapito”

Un comerciante del paseo de compras de “La Salada” fue detenido en las últimas horas por asesinar a puñaladas a un “trapito” de la zona, tras una discusión en el ingreso al predio. Fuentes policiales afirmaron que el sujeto tiene un negocio en la zona de la la feria y fue detenido por el seguimiento de las cámaras de seguridad del predio. El fallecido fue identificado como Damián Alejandro Moreyra, quien en primera instancia trasladado al Hospital Allende y luego derivado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande. El hecho se produjo el pasado jueves a la mañana cuando según las cámaras de video se los ve discutir a ambos, pero en un momento determinado el comerciante lo apuñala. El “trapito” murió en las últimas horas a raíz de las graves heridas que sufrió, mientras que el agresor, identificado con las iniciales Patricio Ariel Beluchi de 42 años. Moreyra se encontraba internado en estado delicado y finalmente falleció el fin de semana como consecuencia de la herida recibida. El hecho ocurrió en el ingreso al predio de ferias de “La Salada”, en la localidad de Ingeniero Budge, cuando una mujer que sería la esposa del acusado llegaba al comercio en un remis y mantuvo una discusión con el “trapito” porque el remisero habría cruzado mal la calle. En ese contexto, el joven le dice al conductor que no haga eso porque después venía personal de tránsito y los perjudicaba a ellos. La mujer le habría dicho al joven “ahora viene mi marido” y se fue. Minutos después, llegó un hombre y sin mediar palabra apuñaló al “trapito” en el abdomen y se retiró del lugar. Según la investigación, toda la secuencia quedó grabada por las cámaras del lugar que siguió el trayecto que realizó la mujer, quien llegó a una galería ubicada en Tilcara y Virgilio, y habló con un hombre, quien inmediatamente se dirigió hacia donde estaba la víctima y lo apuñaló. Tras el hecho, se presentó el gabinete de calle de la comisaría de Ingeniero Budge a la galería donde el hombre tiene su local, en “La Salada”, y se le informó que debía presentarse en la comisaría porque había una denuncia en su contra. El agresor quedó detenido por personal policial de la comisaría Lomas de Zamora 10ma. de Ingeniero Budge acusado por el delito de “homicidio”. La causa se encuentra en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Loureyro.

