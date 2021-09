Extendieron el plazo de inscripción para las Becas Progresar hasta el 17 de septiembre

El Ministerio de Educación de la Nación informó este jueves que las inscripciones a las Becas Progresar se extenderá hasta el 17 de septiembre inclusive para las líneas educación obligatoria (primaria y secundaria), educación superior (terciaria y universitaria) y enfermería (terciaria y universitaria). En tanto, la inscripción a Progresar Trabajo continuará su curso hasta el 30 de noviembre, según indicó un comunicado de la cartera educativa. El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) se orienta a generar nuevas oportunidades de inclusión social a personas en situación de vulnerabilidad, con acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral. Quienes cumplan con los requisitos en esta segunda convocatoria percibirán 6 cuotas, de agosto a enero. Los montos mensuales asignados, según línea de beca, son: Escuela primaria y secundaria: $3600, formación profesional: $3600, nivel universitario: desde $3600 hasta $4600, nivel terciario: desde $3600 a $3800, enfermería universitaria: desde $5000 a $9700 y enfermería terciaria: desde $5000 a $8000 Además, a partir de este mes se incrementa en $1.000 el monto mensual de las becas, en todas sus líneas y convocatorias en concepto de adicional por conectividad nacional, indicó el Ministerio. Desde el año 2016 el programa tuvo fuertes recortes presupuestarios que implicaron una reducción en la cantidad de becas otorgadas. En 2019 se adjudicaron 500 mil de un programa que en 2015 llegó a 916 mil beneficiarios/as, indicó la cartera educativa. A partir de 2021 se incrementó el presupuesto de las Becas Progresar en más del 170% y las cuotas fueron ampliadas a 12 por año. Además, se incorporó el 20% de lo recaudado del aporte solidario y extraordinario. Hasta la fecha, el programa cuenta con 903 mil estudiantes titulares de derecho. Los requisitos para acceder al programa son: ser estudiante regular de una institución educativa y tener entre 18 y 24 años de edad cumplidos; ser estudiante avanzado en una carrera y tener hasta 30 años de edad (en el caso de tener hijos menores de 18 años a cargo, el límite se extiende hasta los 35 años) y para estudiantes de enfermería o poblaciones vulnerables, no hay límite de edad. Los ingresos del grupo familiar de las y los aspirantes deben ser de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles. Asimismo, las y los estudiantes que no pudieron ser adjudicatarias/os de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, pero que cumplieron con los requisitos, podrán acceder a la Beca Progresar por asignación directa si así lo decidieran. La inscripción puede realizarse ingresando a la página argentina.gob.ar/progresar o descargando la App Progresar+ desde Play Store. Para más información podés ingresar a: www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/requisitos

Both comments and pings are currently closed.