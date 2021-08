Tolosa Paz: “Estamos trabajando en incentivos al complejo agroindustrial y al turismo”

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdfT) de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, dijo que, junto al presidente Alberto Fernández, trabajan en “un compendio de leyes pensando en incentivos para el complejo agroindustrial y en materia de incentivos al turismo” y planteó la necesidad de que “nunca más la Argentina destruya su corazón productivo”. El objetivo es “solucionar algunas de las trabas que puede haber para seguir invirtiendo y producir más rápido la dinamización de la producción” para de esta manera poder “mover hacia arriba los niveles de exportación porque si la Argentina genera más puestos de trabajo con valor en origen va a encontrar una salida a la situación de pobreza”, afirmó la precandidata. En declaraciones a Radio Mon, de Pergamino, la precandidata a diputada, que encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires, planteó que el país necesita “encontrar un camino de estructura productiva independientemente de quien gobierne” para que “nunca más la Argentina destruya su corazón productivo” y agregó que eso “se logra con políticas de Estado y con una dirigencia política que deje de pelearse y de caranchear”. “Apostamos a una primavera donde la inmunidad nos permita que todas las ramas y los sectores de la economía real puedan estar trabajando” planteó Tolosa Paz “Luego del estallido del 2001, vimos 12 años de crecimiento de la capacidad instalada del entramado pyme, veníamos apostando al consumo interno, a la exportación, a la generación de valor en origen y vino un proyecto que destruyó la industria, destruyó 225 mil puestos de trabajo, destruyó la capacidad de las pymes, quitó el crédito para la producción y endeudó a la Argentina por 100 años”, graficó. Y explicó que “está claro que el resultado son las fotos de la pobreza y la marginalidad de nuestro pueblo” por lo que es necesario “no tocar la matriz productiva que da oportunidades y trabajo”. Consultada por el pulso de la campaña política y lo que escucha en su recorrido por la provincia, Tolosa Paz aclaró que “la población está preocupada por seguir cumpliendo el plan de vacunación y volver a esa vida que queremos, que está ahí nomás”. “Nos fuimos alejando del problema de saturación de nuestros hospitales, y fuimos construyendo una Argentina donde cada vez hay más sectores que tienen la posibilidad de desarrollar su actividad a pleno, y apostamos a una primavera donde la inmunidad nos permita que todas las ramas y los sectores de la economía real puedan estar trabajando, llevando adelante sus actividades”, concluyó.

