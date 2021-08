Quienes tengan la primera dosis de Sputnik V podrán completar inoculación con AstraZeneca o Moderna

Las personas que tengan la primera dosis de Sputnik V podrán aplicarse otra vacuna o esperar la llegada del segundo componente, así lo confirmó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al dar a conocer los primeros resultados de los ensayos de combinación de vacunas contra el coronavirus que se realizaron hasta el momento en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. “Los vacunados con Sputnik van a poder elegir el intercambio voluntario o esperar“, dijo la ministra en conferencia de prensa y agregó que tras el estudio “estamos en condiciones de intercambiar diferentes vacunas y empezar a combinar Sputnik con Moderna y Astrazeneca”. La ministra afirmó que serán priorizadas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus las personas que lleven más tiempo de espera desde que recibieron la primera dosis y aquellas que tengan más de 50 años y con comorbilidades para recibir las primeras combinaciones de inmunizadores. Además, detalló que “la combinación de vacunas será opcional” para quienes hayan recibido la primera dosis de la Sputnik V y estén aguardando la segunda, y ratificó que la idea es que “agosto es le mes de las segunda dosis” para completar los esquemas de inmunización de toda la población. “La combinación de vacunas será opcional” CARLA VIZZOTTI En tanto, Vizzotti anunció que el millón y medio de vacunas del laboratorio Moderna llegado al país empezará a distribuirse este jueves a cada una de las 24 jurisdicciones para “iniciar el aceleramiento” del plan de inmunización, con la posibilidad de ser combinadas. Por último, recordó que se recomienda “desestimar viajes a lugares donde haya circulación viral, sobre todo de la variante Delta”, en un momento en el que en Argentina se está desacelerando el crecimiento de casos por coronavirus y avanzando en la vacunación de la población.

