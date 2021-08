ANSES: ¿Cómo saber si te corresponde cobrar los $12000 extras?

El calendario de pagos de los diversos beneficios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya está en marcha. Cabe recordar que en este mes, habrá un monto extra debido a la decisión del gobierno nacional de ayudar a los sectores más vulnerables. Se trata de un plus que varía entre los $6000 y los $12000, que será acreditado en la Tarjeta Alimentar, para la compra de alimentos tal como lo dispone esa política impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social. Cabe recordar que este plus será destinado a aquellas personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta 14 años, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación, pensiones no contributivas de madres de siete hijos y para quienes perciben la AUH por discapacidad. Según al grupo que pertenecen, se les acreditará el tercer viernes del mes $6000, $9000 o $12000 en su tarjeta: el primero de los montos mencionados será para los beneficiarios de la AUE, AUH con un hijo: mientras que los $9000 serán para quienes tienen la AUH por dos hijos; y los $12000 para tres hijos o más y los pensionados mencionados anteriormente. Para saber con exactitud qué monto correspondería cobrar en la Tarjeta Alimentar, pueden ingresar con el número de DNI a la página oficial de la iniciativa y allí consultar lo que se acreditaría en la Tarjeta el próximo 20

Both comments and pings are currently closed.