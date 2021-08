Kicillof presentó el régimen simplificado que beneficiará a un millón de monotributistas bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó este miércoles el nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos al que podrán adherir en forma voluntaria un millón de monotributistas quienes podrán pagar en una sola operación ambos tributos, lo que les permitirá quedar fuera de los regímenes de retención. “El monotributista es uno de los sectores que el Gobierno desea ayudar y proteger. El monotributo unificado apunta a simplificarles la vida con menos trámites y a su vez a mejorar la recaudación”, dijo Kicillof durante un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, donde estuvo acompañado de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard. Kicillof: “El monotributo unificado apunta a simplificarles la vida con menos trámites y a su vez a mejorar la recaudación”. Foto Eva Cabrera. El gobernador precisó que con esta modificación los contribuyentes comprendidos “van a hacer un solo pago, con un solo Volante Electrónico (VEP) y van a pagar un monto fijo por ambos impuestos”, en relación al monotributo que cobra la Afip y a Ingresos Brutos que corresponde a la provincia. Destacó que para quienes adhieran “también se termina con el régimen de retenciones que generaba molestias e incertidumbre” y destacó que el nuevo esquema “se hizo en tiempo récord porque los pequeños empresarios son el público que queremos proteger y no complicarle la vida”. El régimen simplificado alcanza a monotributistas que sean contribuyentes locales, es decir dentro del territorio bonaerense. Foto: Eva Cabrera. “A veces el incumplimiento tributario viene por el sistema burocrático que se impone”, consignó y agregó que esto es parte “de lo que trabajamos en conjunto con la AFIP además de perseguir a los evasores”, subrayó el mandatario. Por su parte, Marco del Pont calificó el acuerdo como “un paso importante en la consolidación de una red federal de administraciones tributarias” y resaltó que el nuevo sistema “supone una simplificación enorme para más de un millón de contribuyentes”. Kicillof: “van a hacer un solo pago, con un solo VEP y van a pagar un monto fijo por ambos impuestos”. Foto: Eva Cabrera. Precisó que el gobierno “es consciente que en momentos tan complicados para las actividades económicas tenemos la obligación de tener este abordaje de tratar de manera desigual los que están en situaciones de desigualdad, particularmente a los pequeños contribuyentes”. “Si queremos avanzar en un régimen progresivo tenemos la obligación de atender estas situaciones heterogéneas” resaltó y agregó que además “consolida esta articulación entre Nación y provincia para lograr mayor formalización de la economía”. Añadió que “creemos en las políticas públicas y la forma más genuina y virtuosa no es el endeudamiento, como ocurrió en los últimos cuatro años, sino a través de los ingresos tributarios que deben surgir de una estructura más progresiva que se concentre en los de mayor capacidad contributiva”. Girard dijo que el nuevo régimen “es central para Arba desde la lógica en la que encaramos la gestión”. Foto Eva Cabrera. En tanto, Girard consideró que el nuevo régimen “es central para Arba desde la lógica en la que encaramos la gestión para poner la administración tributaria al servicio de la producción con leyes más progresivas que le den más peso a los impuestos patrimoniales”. “Damos transparencia, previsibilidad y aliviamos la carga de los contribuyentes”, resaltó y anunció que desde la semana próxima se podrá adherir en forma voluntaria a través de la página web de Arba. Marco del Pont calificó el acuerdo como “un paso importante en la consolidación de una red federal de administraciones tributarias”. Foto Eva Cabrera. Girard recordó que las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta ya cuentan con este esquema impositivo aunque detalló que la provincia de Buenos Aires “cuenta con el 25% de los monotributistas del país”. Además de voluntario, el régimen implementado por la Provincia se caracteriza por ser flexible. Foto: Eva Cabrera. Según se informó, las y los monotributistas que se sumen al nuevo sistema dejarán de pagar anticipos de Ingresos Brutos, dado que quedarán definitivamente afuera de los regímenes de retenciones y percepciones. Tampoco deberán presentar declaraciones juradas ante ARBA, y tendrán la ventaja de pagar en una sola cuota fija mensual tanto lo correspondiente al Monotributo como a Ingresos Brutos y el importe de esa cuota unificada dependerá de la categoría de Monotributo de cada contribuyente. Además de voluntario, el régimen implementado por la Provincia se caracteriza por ser flexible, dado que quienes adhieran tendrán la posibilidad de salir y volver al sistema anterior si estiman que es de su preferencia. El régimen simplificado alcanza a monotributistas que sean contribuyentes locales, es decir con actividad económica únicamente dentro del territorio bonaerense, por ende no se extiende a quienes tributen en el marco del Convenio Multilateral (ya que poseen actividad en más de una jurisdicción).

