Agustín Rossi ratificó su precandidatura y envió un mensaje a los “funcionarios que no funcionan”

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, volvió a meterse en las repercusiones de las definiciones de listas electorales, donde decidió encabezar una precandidatura enfrentada al gobernador Omar Perotti. Desde la agenda política pusieron el foco en las internas del Frente de Todos y las presuntas directivas de Casa Rosada para que Rossi se baje de la disputa. En diálogo con Urbana Play, Rossi se refirió al escenario electoral y negó las versiones que comenzaron a circular sobre un supuesto pedido de renuncia a su cargo ministerial, como parte de su pase a la candidatura. “Siempre pensé que los cambios de Gabinete se daban cuando había ‘funcionarios que no funcionaban’, no cuando un dirigente político -con los años de trayectoria que tengo yo en la provincia de Santa Fe y en todo el país- decide participar electoralmente en su propio distrito”, expresó Rossi, con un guiño a la mentada frase de Cristina Fernández de Kirchner que representó un fuerte pase de factura a los actuales integrantes del gabinete Nacional. Cabe recordar que Rossi tomó la determinación de integrar una lista propia para competir en las PASO en representación de Santa Fe, en el marco de elecciones legislativas. En ese sentido, se enfrentaría a la boleta impulsada por el gobernador Perotti, que cuenta con la aprobación oficial de Alberto Fernández y CFK. En esa línea, el ministro de Defensa explicó que existen diferencias y puntos de vista díscolos en el seno del Frente de Todos, en especial sobre “cómo se terminan decidiendo los procesos y las alternativas políticas en la provincia de Santa Fe”. Asimismo, Rossi volvió a remarcar los choques con Perotti, quien fue explícito en el pedido al Ministro para que no se involucre en la pugna electoral. “El gobernador me dijo taxativamente que yo no esté encabezando la boleta de diputados nacionales, a pesar de que soy el dirigente politico que más mide en las encuestas para estas elecciones. No me gustó, pero seguí intentando”, expresó el titular de Defensa.

