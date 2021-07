Diego Santilli lanzó su candidatura a diputado por Provincia: “Hoy en la Argentina, la realidad le ganó al relato”

Faltando pocos días para el cierre definitivo de la inscripción de candidatos para las próximas elecciones legislativas, este jueves Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha lanzado oficialmente su precandidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, por el espacio político Juntos. Santilli se presentó en La Plata, donde el PRO pisa fuerte debido a que desde el año 2015 la ciudad capital bonaerense es gobernada por el intendente Julio Garro, del mismo espacio político que el segundo de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Gracias por sostener nuestras banderas y llevarlas adelante“, dijo al comenzar el candidato a sus compañeros de espacio político. Y continuó: “Hoy en la Argentina, la realidad le ganó al relato. Lo importante es que esta realidad la podemos cambiar”. “Los argentinos decimos basta, así no va más. Tenemos gente de trabajo que quiere salir adelante. Tengo la convicción de que podemos mejorar las escuelas, la industria. Hoy empezamos un nuevo camino, un camino largo, donde voy a estar junto a ustedes“, sostuvo el vicejefe de Gobierno porteño en el acto de La Plata. En el mismo sentido, enfatizó: “Vengo a ser, escuchar, vengo a trabajar, a trabajar y trabajar”. Las frases más destacadas de Diego Santilli durante su lanzamiento como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires: “Somos un equipo que hace y trabaja de una manera distinta. No somos un equipo que te impone, te maltrata y te echa la culpa. Somos un equipo que te escucha, que te entiende y que confía en tu trabajo”. “Yo soy un tipo de laburo y vengo a poner el cuerpo. Asumo los compromisos con coraje y con pasión, y voy para adelante. Tenemos que poder cambiar esta Provincia. Tenemos con qué“. “Tenemos tierra fértil, con productores que invierten y chacareros que trabajan como nadie. Tenemos ganadería, minería, pesca. Tenemos industrias que tienen un potencial enorme de producir y generar trabajo“. “Tenemos los mejores lugares turísticos en las playas, en las sierras, y en los pueblos históricos. Tenemos un potencial enorme en las universidades… llenas de científicos y estudiantes preparados para aportar su conocimiento“. “Tenemos gente de trabajo con ganas de crecer y salir adelante. Yo estoy acá porque tengo la convicción de que podemos mejorar las escuelas, desarrollar las fábricas, potenciar la ciencia y la tecnología. Yo estoy acá porque tengo la convicción de que podemos lograrlo”. Santilli estuvo acompañado por referentes del PRO, de la Coalición Cívica y del Peronismo Republicano. Estuvieron presentes Patricia Bullrich, Elisa Carrió y el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) y referente del Peronismo Republicano Miguel Ángel Pichetto; también la diputada y titular de Confianza Pública Graciela Ocaña, que secunda en la boleta a Santilli. Completaron la lista Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Natalia Villa y Hernán Lombardi., entre otros.

