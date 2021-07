Tolosa Paz: “El problema lo tiene Cambiemos, que no para de cambiar de nombre y domicilio”

La presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, afirmó que “es parte de un equipo” del Frente de Todos (FdT) y por esa razón aguarda el anuncio oficial de los precandidatos que integren las listas de su espacio de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al tiempo que aseguró que el “problema lo tiene la Alianza Cambiemos, que no para de cambiar de nombre y domicilio“. “Estamos esperando el anuncio oficial de los candidatos. Soy parte de un equipo. El Frente de Todos tiene muchísimas mujeres y hombres que pueden encarar el proyecto con responsabilidad”, dijo la funcionaria en declaraciones a El Destape Radio, al ser consultada sobre el cierre de listas y su posible candidatura como diputada nacional. Agregó que en el Frente de Todos “el tema no son las candidaturas” y señaló que “el problema lo tiene la alianza Cambiemos, que no para de cambiar de nombre y domicilio”. “Nosotros seguimos trabajando para seguir adelante con la agenda de hoy, de cómo salimos de esta pandemia y de tomar decisiones que nos ayuden a reconstruir la Argentina”, se diferenció la funcionaria. En esa línea, precisó que la agenda “tiene que ver con los problemas que tiene la Argentina y que padece el pueblo”. “Nosotros seguimos trabajando para seguir adelante con la agenda de hoy, de cómo salimos de esta pandemia y de tomar decisiones que nos ayuden a reconstruir la Argentina” VICTORIA TOLOSA PAZ “Es imposible que la pandemia no nos roce permanentemente, el miedo a la cepa Delta está en los barrios y entre la ciudadanía, que sigue cuidándose”, dijo y remarcó en ese contexto la importancia del avance del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, al igual que lo hace el resto del mundo para proteger a su población. Para Tolosa Paz, es clave ganar posición “con un Covid que genera un daño mayor que es la muerte y, al,mismo tiempo, hace que la economía real no este en su plenitud”. “Por suerte, ahora los aforos de la gastronomía dan posibilidades que hace 18 meses no había. Todos los días se toman decisiones que dan cuenta que el esfuerzo empieza a tener esperanza de que hay sectores que se van a poder reactivar”, aseguró. Tolosa Paz mencionó que “las pymes tuvieron durante 4 años solo el camino de la timba financiera y ahora tienen el camino marcado que es el de la producción“. “Es tremendo que quienes destruyeron el entramado pyme hoy nos digan como tenemos que hacer las cosas” , dijo y cuestionó que todo ello forma parte de “la agenda mediática de Cambiemos”. Apuntó que es necesario “un Congreso que permita tener una agenda para resolver los problemas estructurales de la Argentina“. “La agenda que imagino en el próximo Congreso es la que permita el crecimiento y el desarrollo, cómo logramos que crezca la matriz energética, esos son los temas de la Argentina que viene”, dijo. Ampliar voces La posible candidata remarcó que el presidente Alberto Fernández “no tiene en agenda una nueva ley de medios, pero sí todo lo que tiene que ver con ampliar voces“. “Mi preocupación es el acceso de la población a la telefonía móvil que durante la pandemia fue garantía de Educación y la Salud“, dijo. Destacó en ese sentido que el Presidente considera Internet, el cable y el celular “servicios básicos y eso es muy importante”, y remarcó: “Mi preocupación está en la concentración de las telecomunicaciones y que haya un Estado que regule“.

