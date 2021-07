Cascallares y Soria pusieron en funcionamiento un centro de acceso a la justicia en Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, pusieron en funcionamiento el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en la localidad de Burzaco y mantuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi. La jornada se desarrolló en el CAJ ubicado en Roca N° 983, donde el jefe comunal y el funcionario nacional descubrieron la placa que representa la nueva puesta en marcha de este espacio que atenderá las necesidades de asesoramiento de vecinos y vecinas en cuestiones legales primarias, seguridad social, trabajo, familia y documentación, entre otros trámites. Allí recorrieron las instalaciones del lugar junto con el coordinador del CAJ de Burzaco, Claudio Madrussan; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, el subsecretario de Relaciones Judiciales, Leonardo Olivera y el diputado nacional Federico Faggioli. “Estamos muy contentos con la visita del ministro Martín Soria y por el empuje que brindó para la puesta en valor de este espacio tan importante que estuvo cerrado en los cuatro años anteriores. Hoy tenemos la posibilidad de recorrer estas instalaciones que permitirán acercarle el servicio de Justicia a nuestros vecinos. Es un lugar que cumple un rol social y comunitario importantísimo”, destacó Mariano Cascallares. Soria, en tanto, sostuvo que “los Centros de Acceso a la Justicia tienen como objetivo acercar a los vecinos y vecinas servicios, asesoramiento y contención tanto en cuestiones legales como de trabajo o seguridad social”. “La desfinanciación que tuvo este lugar durante los cuatro años del macrismo fue algo que se replicó en todos los centros del país. Por eso esta puesta en valor es importantísima y agradezco enormemente la gestión de Mariano Cascallares”, agregó. Este Centro de Acceso a la Justicia forma parte de los 93 que existen en el país, en los cuales desde el comienzo de la pandemia atendió a más de 170.000 personas. En Almirante Brown, el establecimiento esta ubicado justo en frente de la estación ferroviaria de Burzaco y atiende presencialmente de lunes a viernes de 9 a 15. Para consultas, asimismo, pueden comunicarse por Whatsapp al 11 2639-6197 o al teléfono 11 4238-1380. Por último, antes de la recorrida por el CAJ, Cascallares y Soria mantuvieron una reunión de trabajo con Juan Pablo Biondi en el Palacio Municipal de Almirante Brown, donde remarcaron la necesidad de seguir potenciando el trabajo articulado con el Gobierno Nacional para seguir sumando derechos a todos los argentinos y argentinas en general, y a los vecinos de Almirante Brown en particular.

