Estados Unidos enviará 3,5 millones de dosis de vacuna Moderna a la Argentina

El Gobierno de Estados Unidos enviará 3,5 millones de vacunas de Moderna Inc. a la Argentina como parte de las donaciones de la administración del presidente Joe Biden a países en desarrollo en América Latina, Asia y África. Según informaron fuentes de la Casa Blanca a la agencia de noticias Blooomberg, el envío llegará mañana al país tras un acuerdo bilateral entre ambas nacionesy se trata de la donación más grande hasta ahora de Estados Unidos a una nación latinoamericana. Más de 32 millones

Argentina superó el jueves los 32 millones de vacunas recibidas desde el inicio de su plan de inmunización, tras la llegada en la tarde del jueves al país desde China de un avión con 768 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus.

