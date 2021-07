Este sábado el municipio suma cuatro vacunatorios itinerantes

El Municipio de Almirante Brown sumará este sábado 17 de julio cuatro nuevos vacunatorios itinerantes en las localidades de San José, Malvinas Argentinas y Glew, los cuales se incorporarán a los nueve Centros de Vacunación fijos que funcionan en la Comuna, en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que esta nueva jornada se llevará adelante en el distrito luego de que en las últimas horas Almirante Brown superara los 250.000 vacunados contra el Covid-19, gracias a un trabajo coordinado con los gobiernos Nacional y Provincial. Los cuatro nuevos vacunatorios itinerantes funcionarán de 10 a 16 horas y se ubicarán en la Casa de la Infancia de San José (Bouchard y Misiones), en la Sociedad de Fomento “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Gastón Jarry N° 390 y Serrano) y en los clubes Defensores de Glew (Sarmiento y Soldi) y Los Álamos (Morales N° 151) entre Payró y Aguirre, brindando vacunación libre para mayores de 35 años sin comorbilidades, además de todos los grupos de riesgo. Estos puntos se suman a los nueve vacunatorios fijos que trabajan cotidianamente en el distrito, ubicados en la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), la sede de Suteba (Int. Ferrari 512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750), la Sociedad de Fomento Castelli de Longchamps y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho. También en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento Carlos Denis Murphy de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de Solano (Rosa y Camelia).

