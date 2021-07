Comienza la aplicación de vacuna libre en estaciones de trenes bonaerenses a mayores de 35 años

La aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de 35 años sin factores de riesgo y a los grupos priorizados comienza hoy en estaciones de trenes de la provincia de Buenos Aires, informó el Ministerio de Salud bonaerense. La aplicación, anunciada días atrás por el gobernador Axel Kicillof, se concretará desde las 14 hasta las 19 horas en estaciones de trenes de las líneas Mitre, San Martín, Roca, Sarmiento y Belgrano Sur. Según destacó la cartera sanitaria a cargo de Daniel Gollan, de la iniciativa participan el Gobierno bonaerense junto con el Ministerio de Transporte de la Nación, Trenes Argentinos y los municipios en los que se instalarán las postas. Cualquier persona que integre los grupos poblacionales para los que ya está disponible la primera dosis libre podrá acercarse a esos vacunatorios y solicitar la aplicación con sólo presentar DNI que acredite residencia en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, en territorio bonaerense, la vacuna se aplica sin turno previo a todas las personas mayores de 35 años, embarazadas, personal de salud, establecimientos educativos y fuerzas de seguridad. Los vacunatorios itinerantes se instalarán en la Línea Mitre, en San Isidro; en la Línea San Martin en las estaciones San Miguel, José C. Paz y Caseros; en la Línea Roca en Temperley, Florencio Varela, Quilmes; en la Línea Sarmiento, en Merlo y Moreno; y en la Línea Belgrano Sur en la estación González Catán.

