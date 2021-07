Argentina superó los 32 millones de vacunas recibidas para su plan de inmunización

Argentina superó este jueves los 32 millones de vacunas recibidas desde el inicio de su plan de inmunización, tras la llegada esta tarde al país desde China de un avión con 768 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. El avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en Ezeiza forma parte del operativo diseñado para proveer al país de ocho millones de dosis producidas en China durante julio. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, con el número el vuelo AR1079, tocó pista en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 17.48, proveniente de Beijing, con 768.000 dosis de Sinopharm. Se trata del quinto de los diez viajes previstos para julio, hasta completar los ocho millones de dosis, en el marco del contrato suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp por un total de 24 millones de vacunas hasta septiembre. Con este nuevo arribo, la empresa completó 12 vuelos a Beijing en los que se trasladaron 9.035.200 dosis de Sinopharm y que conjuntamente con las 11.813.375 de dosis de Sputnik V arribadas en 22 vuelos desde Moscú suman 20.848.575 dosis. “Más del 65% de las dosis aplicadas llegaron en un avión de Aerolíneas Argentinas. Es una cifra impresionante y que se traduce en millones de personas protegidas”, destacó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. El miércoles el país superó el 60 por ciento de vacunados con una dosis en la población mayor de 18 años El miércoles al mediodía partió el vuelo AR1080 en lo significa el sexto operativo en búsqueda de vacunas, que retornará mañana a las 19.10. “Están saliendo y llegando vuelos prácticamente todos los días y eso demuestra el esfuerzo enorme que se está haciendo para seguir inmunizando a la población”, señaló Ceriani. La campaña de vacunación en Argentina Hasta el momento, en total, llegaron 32.023.730 dosis, de las cuales 11.868.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.840.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS, y 7.790.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta el jueves a la mañana se distribuyeron 28.283.544 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 26.134.815. De ese total, hay 20.985.921 personas inoculadas con la primera dosis, y 5.148.894 cuentan con el esquema completo de vacunación. En tanto, el presidente Alberto Fernández afirmó que Argentina está dando “un paso importantísimo” en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus, luego de que el instituto ruso Gamaleya aprobara las primeras 140.625 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V que fueron producidas en el país por Laboratorios Richmond. A su vez, el miércoles el país superó el 60 por ciento de vacunados con una dosis en la población mayor de 18 años, marcando un nuevo hito en el Plan de Vacunación que lleva adelante el Ministerio de Salud, informaron fuentes oficiales. Las fuentes señalaron que se alcanzó el 60,85 por ciento de vacunación con una dosis en la población mayor de 18 años, a la vez que en 13 de las 24 jurisdicciones de todo el país ya se superó ese porcentaje, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional viene desplegando contra el Covid-19. Dentro de esa franja etaria ya fueron inmunizadas con la primera dosis un total de 20.605.189 personas sobre las 33.864.636 que cuentan en su poder con el Documento Nacional de Identidad (DNI), esta última referencia según datos de la Dirección Nacional de Población a partir de la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Las 13 jurisdicciones en las que se superó el porcentaje promedio en todo el territorio nacional son las siguientes: San Luis (67,83%), La Pampa (66,60%), La Rioja (65,68%), Neuquén (63,99%), Jujuy (63,91%), Tucumán (63,86%), San Juan (63,81%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (62,48%), Mendoza (62,34%), Santa Fe (62,31%), Buenos Aires (61,76%), Formosa (61,76%) y Córdoba (61,01%).

