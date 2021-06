Llega una nueva partida de AstraZeneca para cerrar una semana con arribos récord

Una nueva partida de 1.181.500 vacunas AstraZeneca llega el viernes al país y Argentina cierra una semana de arribos récord de dosis, habiendo alcanzado más de 24 millones desde el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus, y a la espera de al menos un nuevo vuelo desde Rusia que traerá componentes 1 y 2 de la Sputnik V. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró “esperanzado” respecto al avance de la campaña de vacunación y adelantó que “esta semana van a llegar 5 millones de dosis entre lunes y viernes” y se van a alcanzar a las “25 millones” en total. “Entre el lunes y el viernes van a llegar 5 millones de dosis, con lo que vamos a alcanzar los 25 millones de vacunas”, dijo el ministro coordinador en declaraciones al canal de noticias TN. Dijo también que Argentina batió “record” en vacunación a través de la campaña que despliega el Gobierno nacional en todo el país, y se expresó “esperanzado” en poder superar la pandemia gracias a la inmunización y “dar vuelta la página a esta pesadilla”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se mostró “esperanzado” respecto al avance de la campaña de vacunación. En ese sentido, comenzó la distribución de más de 1,2 millones de dosis de vacunas en las diferentes jurisdicciones en el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación que ya lleva entregadas a las provincias esta semana una cifra superior a los 4 millones de vacunas. Con la distribución de 1.232.000 dosis de la vacuna Sinopharm arribadas en los últimos días al país, y que llegarán entre el próximo viernes y el sábado a sus destinos, solo en esta semana ya se habrán entregado 4.016.900 sueros a todos los rincones de la Argentina. La distribución por provincias De acuerdo con el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, de este más de un millón de sueros producidos en China, a la provincia de Buenos Aires le corresponden 474.600 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 78.400; a Catamarca, 11.200; a Chaco, 33.600; a Chubut, 17.000; y a Córdoba, 102.400. A Corrientes, 31.000; a Entre Ríos, 36.800; a Formosa, 16.800; a Jujuy, 20.800; a La Pampa, 9.400; a La Rioja, 12.000; a Mendoza, 55.200; a Misiones, 35.200; a Neuquén, 17.600; a Río Negro 19.200; a Salta, 40.000; a San Juan, 21.600; a San Luis, 14.400; a Santa Cruz, 10.400; a Santa Fe, 96.000; a Santiago del Estero, 27.200; a Tierra del Fuego, 4.800; y a Tucumán, 46.400. A su vez, se inició el proceso de distribución de 1.115.900 dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, que estarán disponibles en las provincias entre este jueves y el próximo viernes, mientras que el martes comenzó en tiempo récord la entrega de 768.800 sueros recibidos el lunes desde China. El martes comenzó en tiempo récord la entrega de 768.800 sueros recibidos el lunes desde China en un operativo que se completará este jueves. La llegada del componente al país En los últimos cuatro días arribaron a la Argentina 3.139.000 dosis: 2.000.000 del laboratorio Sinopharm y 1.139.000 de AstraZeneca que fueron producidas localmente y terminadas en la planta AMRI de Alburquerque, Estados Unidos. Desde el inicio de la campaña de inmunización, suman un total de 23.816.145 las vacunas recibidas. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 21.327.590 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 18.921.680: 15.128.961 personas recibieron la primera dosis y 3.792.719 ya cuentan con el esquema completo. Al respecto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, que es “absolutamente alcanzable y posible” que el 60 o 70% de los mayores de 18 años estén vacunados para septiembre con la primera dosis contra el coronavirus. “Ya superamos los 15 millones de vacunados y estamos por arriba del 50% de los mayores de 18 años. El objetivo de superar el 60 o 70% es absolutamente alcanzable y posible”, en diálogo con Radio Nacional.

