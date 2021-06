Cascallares y Katopodis recorrieron obras en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, los avances en la histórica pavimentación de la avenida República Argentina, inauguraron los trabajos de asfalto en la calle Maizani y visitaron las instalaciones del flamante Jardín de Infantes Nº 963, en la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada comenzó en el cruce de Maizani y García, en el barrio El Carmen, donde el jefe comunal y el funcionario nacional inauguraron simbólicamente la pavimentación de siete cuadras con cordón cuneta de hormigón y calzada de asfalto, finalizada hace pocos días, donde además se hizo la construcción de veredas. En esa misma arteria se encuentra el Jardín de Infantes Nº963, recientemente inaugurado por Mariano Cascallares, lugar al que posteriormente se dirigieron para recorrer las instalaciones del establecimiento educativo y dialogar con las directivas. Finalmente, siguiendo todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, el intendente Cascallares y el ministro Katopodis visitaron los avances de la histórica pavimentación de República Argentina, que beneficia directamente a vecinos y vecinas de Glew, Longchamps, Burzaco, Ministro Rivadavia, Claypole y José Mármol, y que incluye obras hidráulicas y luminarias LED. “Muy contento de tener nuevamente a Gabriel Katopodis inaugurando esta obra de siete cuadras en la calle Maizani, que forma parte de un proyecto de 42 cuadras en distintas partes de nuestro distrito. Es un avance grande porque beneficia a los frentistas y a la comunidad educativa del Jardín Nº963, que también inauguramos hace poco”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, también destacó “los trabajos en la avenida República Argentina, una obra realmente estructural y trascendental para todos nuestros vecinos y vecinas que está avanzando a todo ritmo”. Katopodis, en tanto, subrayó que “estas obras significan la consolidación de un barrio como el que estamos caminando, en el marco de un plan de erradicar calles de tierra que tiene el Municipio. Cuando Mariano Cascallares llega con el pavimento o la obra hídrica se mejora directamente la vida de muchas personas”. “Esto mismo que estamos haciendo en este rincón de Almirante Brown lo estamos realizando en buena parte del Conurbano Bonaerense para que los barrios se vayan poniendo de pie. Además, esto genera trabajo porque son empresas locales. El 45 por ciento de los nuevos puestos de trabajo en estos seis meses fueron generados por la construcción y la obra pública”, añadió. De la jornada participaron el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera y el delegado municipal Rodolfo Miguel Díaz Vélez, entre otras autoridades.

