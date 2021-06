Fernández irá a la mediación con Bullrich y pasará a la demanda civil por “difamaciones”

El presidente Alberto Fernández participará de una audiencia de mediación con la titular del PRO, Patricia Bullrich, por la demanda iniciada por el jefe de Estado luego de que la exfuncionaria acusara al Gobierno de supuestos pedidos de “retornos” a Pfizer en la negociación por la compra de vacunas contra el coronavirus. La asistencia del mandatario fue confirmada esta mañana por su abogado Gregorio Dalbon, quien -en diálogo con Télam- señaló que la presencia de Fernández apunta a “terminar esta etapa y pasar a la justicia civil demandando a Bullrich por sus injuriantes difamaciones”. “Hoy estará presente el Presidente. Asistiremos juntos a la audiencia obligatoria de mediación con el fin de terminar esta etapa y pasar a la justicia civil demandando a Patricia Bullrich por sus injuriantes difamaciones”, dijo Dalbón sobre el encuentro, que se realizará a través de la plataforma virtual Zoom a partir de las 13. “Por nuestra parte respetaremos la confidencialidad de lo que se diga en ella. La orden del Presidente es llevar esta difamación a la justicia”, publicó luego en su cuenta de Twitter. Días atrás, por esa misma red social, Dalbón había adelantado que “lo que se diga en ella (audiencia) será confidencial, aunque Bullrich ratificó públicamente que llevará pruebas a la justicia y dijo que no se rectificará”. “Veremos si @PatoBullrich le dice en la cara al Presidente @alferdez que su Gobierno recibió o solicitó retornos o intermediarios en la negociación con el laboratorio Pfizer. Es fácil difamar por televisión”, dijo el abogado días atrás, y se preguntó si la exministra de Seguridad “desmentirá a Pfizer”. El Presidente envió días atrás una carta documento a la jefa del PRO para dar inicio a la acción civil que presentará por difamación, luego de que la dirigente acusara al Gobierno de supuestos pedidos de “retornos” del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas contra el coronavirus. “Comunico que, como me instruyó el Presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda”, informó Dalbón el día en que envió la carta documento. Se trata de la segunda carta documento dirigida a la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri por este tema, ya quetambién le llegó una de parte del exministro de Salud Ginés González García,para que se retracte de las acusaciones en su contra. Tras los dichos de Bullrich, el propio laboratorio salió a desmentirla e indicó en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos”, afirmación que sus representantes sostuvieron en una reunión con legisladores en el Congreso de la Nación. En la audiencia con los laboratorios convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa,el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, insistió en que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediariosen las negociaciones con Argentina por las vacunas. Y afirmó que el laboratorio “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado”. Dalbón aseguró que el daño de las acusaciones de la titular del PRO es “incalculable” ya que, con más de 80 mil muertes, hablar de retornos o sobornos es “gravísimo”. El Presidente ya adelantó que cualquier eventual indemnización será donada al Instituto Malbrán. Bullrich había dicho en declaraciones al canal La Nación+: “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”.

Both comments and pings are currently closed.