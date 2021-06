Kicillof: “La vacunación viene marchando , no rápido, sino rapidísimo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este martes que “la vacunación viene marchando no rápido, sino rapidísimo” y aseguró que “si hay que sacrificar algo” prefería “sacrificar actividades y no vidas de las y los bonaerenses”. “A seguir cuidándose, que con el esfuerzo se llega a la meta, lo logramos en el conurbano, lo vamos a lograr en el interior; es cuestión de ser solidarios, de pensar en el otro, de no salvarse uno sino ayudar y colaborar”, expresó Kicillof durante un acto en el que puso en marcha la nueva estación central de bombeo cloacal del municipio bonaerense de Junín. “Cuando vienen vacunas, vacunamos, no quiero que se haga discusión con lo que no es discutible, y si no me equivoco acá en Junín tenemos 43 mil vacunados con primera dosis, con 93 mil habitantes y si te fijás como está la región, estamos hablando de más del 40 por ciento de vacunados, lo que es un privilegio enorme”, dijo Kicillof Remarcó que “en el planeta no se alcanzó ese porcentaje” de vacunación que “se alcanzó en Junín” y que “se alcanza en la provincia de Buenos Aires”. “Cuando vienen vacunas, vacunamos, no quiero que se haga discusión con lo que no es discutible” AXEL KICILLOF-GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES “En cuanto a las restricciones, hicimos un esfuerzo muy grande, a todos nos gustaría no tener limitaciones, ni tener pandemia”, apuntó el Gobernador, quien envió un “abrazo sentido a los familiares de los 300 fallecidos por coronavirus de Junín”. El mandatario bonaerense afirmó que “es importante seguir vacunando” y recordó que si se quieren tener “menos restricciones o eliminarlas más rápido, hay que tener cuidados”. “Si hay algo que sacrificar, prefiero sacrificar actividades y no vidas de los y las bonaerenses” AXEL KICILLOF-GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES “Por eso le digo intendente controle a su pueblo, impida que esos contagios crezcan, respetemos las reglas y normas”, apuntó. “Si hay algo que sacrificar, prefiero sacrificar actividades y no vidas de los y las bonaerenses. Hay que seguir cuidándose, que con el esfuerzo se llega a la meta, lo logramos en el conurbano lo vamos a lograr en el interior”, concluyó. “Trabajar en conjunto, mano a mano” Con relación a la obra inaugurada, el mandatario bonaerense destacó que “es una obra que hace al bienestar” de la gente de Junín y recordó que “había quedado paralizada por la gestión provincial anterior tras la derrota electoral”. “Era una obra que tenía más avance físico que el pago, así que se tuvo que pagar el 80 por ciento para poder inaugurarla”, puntualizó y remarcó que traerá “beneficios sanitarios y trabajo” para la gente. Kicillof destacó el hecho de que la provincia disponga de “un fondo de infraestructura que resolvió la Legislatura” y que les “permite llegar con obras y transferencia a todos los municipios”. Por su parte, el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, precisó que al momento de asumir la gestión la obra “tenía un 50 por ciento de avance físico pero sólo se habían pagado 19 de los 105 millones”. Kicillof destacó el hecho de que la provincia disponga de “un fondo de infraestructura que resolvió la Legislatura” y que les “permite llegar con obras y transferencia a todos los municipios”. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, agradeció la obra y reconoció que “es fundamental trabajar en conjunto mano a mano con la provincia de Buenos Aires” y dijo que “las obras no son de nadie, de ningún gobernante, sino de los vecinos”, para quienes “se trabaja día a día”. Durante su discurso, Petrecca, de Juntos por el Cambio, ofreció al Gobierno bonaerense sus Centros de Atención Primaria de la Salud (Capss) para acelerar el proceso de vacunación, y celebró la llegada de vacunas. El gobernador Kicillof retomó estas palabras del jefe comunal y dijo: “Tomo lo que vos decís, de marchar más rápido con la vacunación y la vacunación viene marchando no rápido, rapidísimo”.

