Invitan a participar de la prueba atletica vitrual “Malvinas, Soberania y Memoria”

En el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Municipio de Almirante Brown junto con el Centro de Excombatientes browniano “Puerto Argentino” y Lazos Running Solidario anunciaron la realización de la Prueba Atlética “MALVINAS, SOBERANÍA Y MEMORIA”, una carrera modalidad virtual, participativa y gratuita de cinco kilómetros. Según se informó, esta tercera edición de la prueba atlética virtual, solidaria y participativa tendrá lugar este domingo 13 de junio entre las 6 y las 17 horas con la opción de dos modalidades distintas: * Corriendo, trotando o caminando cinco kilómetros de manera individual por las calles cercanas al domicilio respetando siempre las disposiciones sanitarias para prevenir el Covid-19. * Realizando alguna actividad aeróbica en el lugar de residencia de cada persona de entre 15 y 50 minutos de duración siempre evitando los contactos estrechos. Como se indicó, la modalidad es virtual, participativa y gratuita. La inscripción puede concretarse ingresando en http://www.eventbrite.com.ar y cada participante podrá descargar en las redes sociales LAZOS Solidarios (Facebook) o LAZOS SOLIDARIOS 2021 (Instagram) el formulario para completar con datos y con el lugar desde el cual se estará participando. Incluso durante la actividad, o una vez finalizada la misma, cada participante podrá sacarse una foto o filmar un video para subirlo a las redes arrobando a Lazos Running Solidario. Aclarando que la organización no se hace responsable de las actividades que realice cada participante, se recomendó que si se padeció Covid-19 o cualquier otro tipo de afección consulte a un médico antes de realizar cualquier tipo de actividad física. El Centro de Excombatientes brownianos “Puerto Argentino”, el Municipio de Almirante Brown y Lazos Running Solidario agradecen la participación en esta prueba atlética “MALVINAS, SOBERANÍA Y MEMONIA”.

Both comments and pings are currently closed.