Día del Medio Ambiente, Antolín Magallanes: “Soñamos con una cuenca recuperada donde haya lugar para el disfrute de los ríos”

En el marco del Día del Medio Ambiente La Estación Online entrevistó a Antolin Magallanes Director General de gestión política y social de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para conocer de cerca la realidad de uno de los actores ambientales más importante del conurbanos bonaerense y Ciudad de Buenos “La Cuenca Matanza Riachuelo” La Cuenca abarca catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires y más de ocho comunas de CABA. En esta viven aproximadamente 5.800.000 millones de personas. Debido a la alta densidad poblacional en una pequeña parte del territorio nacional, significa un severo impacto sobre el ambiente. La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) fue creada en 2006 mediante la Ley N° 26.168 con el objetivo de desarrollar el saneamiento de la Cuenca. A poco de asumir surge una pandemia, ¿Cómo fue trabajar en este contexto? Si, ni bien asumimos nos agarró la pandemia, fue bastante engorroso poner una gestión que es muy territorial, no obstante eso se pudo realizar lo esencial, la limpieza del agua del rio, como así la limpieza de márgenes, con nuestras cooperativas a las que cuidamos mucho y le dimos cursos de capacitación y prevención, toda la indumentaria necesaria, apoyo médico vacunación antigripal, incluso se estableció nuevos salarios para ellos, se los jerarquizo para que no decayera el trabajo en los márgenes, arroyos donde las cooperativas se desempeñan. Por otro lado algo muy destacado es que tenemos una Dirección de Salud, que fue muy requerida para el inicio de las tareas de prevención en el programa DETECTAR durante el comienzo de la pandemia, en ese sentido pudimos cumplir un rol muy destacado que me pone muy orgulloso como funcionario de ACUMAR de la gestión de Martin Sabatella, Destacó que ACUMAR tiene gran experiencia en caminar el territorio, los trabajadores conocen los barrios, conocen bien a los vecinos, entablan diálogos con las familias, y eso permitió que muchas puertas se abrieran, hacienda que la gente se hisopara y se internaran los que correspondían. Eso facilito la tarea en todos los operativos. Legados Nos tuvimos que hacer cargo lamentablemente de lo que nos dejó la gestión anterior, porque durante la ultimo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quedó una flota de 12 tráileres sanitarios que recorrían la cuenca y hacían diferente tipos de programas de salud y que fueron desmanteladas en la gestión posterior. Las tuvimos que recomponer y ponerla en servicio en función de la pandemia, es decir que el área de salud prácticamente se recompuso y se rearmo funcionando conjuntamente con la pandemia durante un año y consultando a la comunidad. ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales de quienes habitan la cuenca? Existen diferente problemáticas ambientales, encontramos contaminación de aire, problemas de salud de las vías respiratorias, vemos problemas en la piel por la contaminación de suelo, lo que trae aparejado contaminación por metales pesados, fuertes olores que hay en la cuenca, encontramos problemas de hacinamiento, falta de redes de agua segura, Por esto continuamos trabajando en la erradicación de fábricas que contaminaban, y sobre estas cosas se avanzó de una forma muy importante, de todas las fabricas químicas en el puerto de Dock Sud que contaminan queda una, y estamos trabajando con eso, también se han podido adecuar muchas empresas. Este año avanzamos en una gran obra sanitaria, que es el colector margen izquierdo, más conocido como sistema riachuelo, es una obra de característica colosal, este va ser un colector que va dar mayor capacidad de conexión a la provincia de Buenos Aires y va conectar todos los desagües cloacales, de la Ciudad de Buenos Aires con el rio, la obra está construida en tres tramos y fue muy desfinanciada por el gobierno anterior, a este ritmo de trabajo se pudo recuperar y hoy estamos continuando. ¿Cómo abordan las políticas de Cambio Climático? Como sabrás se conformó un Gabinete Nacional de Cambio Climático y Acumar participa en distintas áreas, la cuenca es una parte muy importante por la gente y por la industrial, creemos que la cuenca tiene que reconvertirse en empleos más justos, en lo que nosotros llamamos empleos, verdes empleos que no sean tan contaminantes, empleos que sean limpios, la cuenca Matanza Riachuelo recuperada es una oportunidad muy fuerte en el territorio, con un componente social tan grande, tiene que plantearse cambios en otro tipo de industrias, No es lo mismo la cuenca baja que es más industria a la cuenca alta que es un lugar más agropecuario, para este estamos trabajando en agroecología junto con el INTA, estamos capacitando a 300 jóvenes que van hacer este tipo de trabajo, realizamos controles de emisiones de gases, todo esto va haciendo nuestra tarea en la cuestión del Cambio Climático. ¿Cuál es la visión futuro de ACUMAR para la cuenca? Nuestra visión tiene que ver con la recomposición y recuperación de la cuenca, y creemos que esta recuperación tiene que ser articulada con la gente, con los vecinos por esto hay una muy fuerte política de participación social donde hay muchos colectivos , tenemos que llegar a un trabajo de concientización con las escuelas, con los distintos estamentos educativos, estamos sumando red de empresas llamada RAAC que colaboran fuertemente, soñamos con una cuenca recuperada donde haya lugar para el disfrute de los ríos y los bordes de los arroyos para recuperar un paisaje, una flor nativa del rio. Son procesos que en muchos lugares ocurrieron y son procesos que llevan mucho tiempo, lo ideal es que no se detengan o sean sometidos a tantos cambios institucionales, sino que puedan mantener en el tiempo la acción permanente, ¿Cuál es su pensamiento para esta conmemoración global? Es un día para pensar y reflexionar sobre el ambiente, creo que a causa de lo vivido por la pandemia todos hicimos una reflexión por el ambiente, fue el momento cuando nos recluimos para prevenirnos, vimos que la naturaleza avanzaba cuando nos corríamos, aparecieron las aves, los ríos más limpios, eso nos tiene que llevar a pensar nuestra relación con el ambiente, esto da cuenta de la manipulación de la naturaleza muy grande que nos ha llevado a esta pandemia, y debemos valorizar al ambiente porque el manipularlo hace que se nos puede venir en contra. En el marco del mes por el Día del Medio Ambiente Acumar realiza diferentes actividades y charlas virtuales para la comunidad, que se pueden encontrar en la pagina acumar.gob.ar Por Gustavo Sanabria, @GfSanabria Téc.. Gestión Ambiental y Educador

