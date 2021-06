Provincia de Buenos Aires: desde este sábado, vacunarán a mayores de 70 sin turno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este viernes que desde el sábado se abre la “vacunación libre” para los mayores de 70 años que podrán ser inmunizados contra el coronavirus sin inscripción previa sino con solo presentarse en el centro de vacunación con su documento. “A partir de mañana hay primera dosis de la vacuna libre para todos los mayores de 70 años de la provincia”, aseguró el mandatario durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata. Sostuvo que “cualquier persona mayor de 70 años que vaya con su DNI en donde acredite que reside en territorio bonaerense podrá recibir la vacuna sin inscripción previa”. Los mayores de 70 años recibirán la vacuna con solo presentarse en el centro de vacunación con su documento. Aclaró que se continúa trabajando con el sistema de turnos en vacunatepba.gba.gob.ar pero aclaró que se habilitó la posibilidad de inocular a los mayores de 70 sin inscripción previa “porque necesitamos que estén todos vacunados”. Celebró que ya se inmunizó a 4 millones de personas en la provincia, destacó que el jueves se registró un récord de aplicaciones, con el suministro de 104.600, e indicó que se continúa trabajando “para subir el ritmo”. “Nuestra única y principal campaña es la de vacunación”, finalizó Kicillof. Según detalló la cartera que conduce Gollan, 8.185.026 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el Covid-19.

