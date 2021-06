Murieron 587 personas y 35.017 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas

Otras 587 personas murieron y 35.017 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 79.320 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.852.156 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 12.994.623, de los cuales 10.087.539 recibieron una dosis y 2.907.084 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 15.853.890. La cartera sanitaria indicó que hay 7.614 pacientes internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 76,6% en el país y del 74,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 41,41% (14.501 personas) de los infectados de hoy (35.017) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 3.852.156 contagiados, el 88,5% (3.409.316) recibió el alta y 363.520 son casos confirmados activos. El reporte consignó que fallecieron 341 hombres y 240 mujeres, mientras que cuatro personas de la provincia de Buenos Aires, una de Córdoba, y una de Santa Fe que fueron reportadas sin dato de sexo. Las cifras de este miércoles El parte precisó que murieron 182 hombres en la provincia de Buenos Aires; 25 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Catamarca; 6 en Chaco; 5 en Chubut; 18 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 4 en Formosa; 9 en La Pampa; 22 en Mendoza; 3 en Misiones; 5 en Neuquén; 4 en Río Negro; 8 en Salta; 6 en San Juan; 13 en San Luis; 16 en Santa Fe; 5 en Santiago del Estero; y 4 en Tucumán. También fallecieron 122 mujeres en Buenos Aires; 23 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Catamarca; 6 en Chaco; 4 en Chubut; 16 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 5 en Formosa; 1 en La Pampa; 16 en Mendoza; 1 en Misiones; 3 en Neuquén; 4 en Río Negro; 2 en Salta; 5 en San Juan; 10 en San Luis; 17 en Santa Fe; y 1 en Santiago del Estero. Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 12.274 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.227; en Catamarca, 392; en Chaco, 802; en Chubut, 529; en Corrientes, 610; en Córdoba, 4.996; en Entre Ríos, 1.214; en Formosa, 1.018; en Jujuy, 248; en La Pampa, 429; en La Rioja, 245; en Mendoza, 1.042; en Misiones, 189; en Neuquén, 874; en Río Negro, 494; en Salta, 720; en San Juan, 697; en San Luis, 509; en Santa Cruz, 234; en Santa Fe, 3.665; en Santiago del Estero, 525; Tierra del Fuego, 75; y en Tucumán, 1.009. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 110.774 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 14.178.141 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.635.843 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 422.907; Catamarca, 24.589; Chaco, 59.800; Chubut, 63.781; Corrientes, 52.231; Córdoba, 322.026; Entre Ríos, 88.266; Formosa, 32.582; Jujuy, 28.895; La Pampa, 43.785; La Rioja, 17.746; Mendoza, 122.741; Misiones, 20.797; Neuquén, 92.127; Río Negro, 75.313; Salta, 46.778; San Juan, 38.331; San Luis, 54.008; Santa Cruz, 52.006; Santa Fe, 352.064; Santiago del Estero, 44.825; Tierra del Fuego, 28.604; y Tucumán, 132.111. Se incluyen casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

