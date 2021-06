ACUMAR y Wikipedia en una charla virtual para conmemorar el Día del Ambiente

En el marco del Día Mundial de Ambiente, ACUMAR participará de un encuentro virtual convocado por Wikipedia para reflexionar sobre la Cuenca y su información en la enciclopedia abierta en línea.

Con motivo del Día Mundial del Ambiente, integrantes de ACUMAR participarán del panel “Wikipedia y la Cuenca Matanza Riachuelo”, organizado por Wikimedia Argentina en el marco de su campaña #WikiForHumanRights. Se trata de un encuentro virtual para analizar y proponer cambios en los artículos de Wikipedia sobre la Cuenca. La cita tendrá lugar el viernes 4 de junio a las 16 horas y se trasmitirá en vivo por el canal de Youtube de ACUMAR y por la página de Facebook de Wikimedia Argentina. En el evento – una convocatoria que es bienvenida por redundar en la difusión del trabajo de ACUMAR y en la sensibilización sobre la problemática ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo- estarán presentes, por ACUMAR, Patricia Pastore de la Dirección de Ordenamiento Territorial; Eugenio Coconier, coordinador de Calidad Ambiental; Nahuel Schenone, asesor de la Dirección General Ambiental; y Lorena Suarez, coordinadora de Cultura y Patrimonio. Patricio Lorente, secretario general de la Universidad Nacional de La Plata, será quien modere la mesa. Pastore hablará sobre reservas y áreas protegidas dentro de la Cuenca; Coconier expondrá sobre biodiversidad, flora y fauna nativa y Schenone explicará el ciclo hídrico del Matanza Riachuelo. Por su parte, Suárez ahondará en la cultura, patrimonio e historia de la región. Además, las y los panelistas presentarán las acciones que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo realiza en cada una de las áreas para el saneamiento de la Cuenca. Luego, el equipo de expertas y expertos de ACUMAR analizará y propondrá cambios en los artículos de Wikipedia -la enciclopedia libre y colaborativa- sobre la Cuenca. La campaña #WikiForHumanRights es una iniciativa para mejorar el contenido en Wikipedia sobre temas relacionados con los derechos humanos, la salud ambiental y las comunidades afectadas por la triple crisis ambiental del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Desde 1974, cada 5 de junio, se celebra en todo el mundo el Día del Ambiente, con el objetivo de visibilizar entre la población los temas ambientales y promover políticas sobre el cuidado del entorno. En 2021 la celebración se centra en la restauración de los ecosistemas con el lema “Reimagina, recrea, restaura”. Se trata de una convocatoria para que, tal como se señala en la página oficial de las Naciones Unidas: “…vuelvan plantas y animales que hoy están al borde de la extinción, desde las cimas de las montañas hasta las profundidades del mar. Pero también incluye las muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar, todos los días: cultivar árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos y costas.” Los ecosistemas son el sustento de la vida en el planeta, su cuidado y protección repercute de forma directa en la salud del ambiente y de sus habitantes. Desde ACUMAR, trabajan en la recomposición ambiental de los ecosistemas de la Cuenca. Para ello, realizan monitoreos de distintas especies e impulsamos acciones para preservar el hábitat de la flora y fauna nativa. Además, implementan acciones que garantizan la conservación de los humedales, que son reservorios de la biodiversidad, atenúan los efectos de las inundaciones y presentan vegetación que depura y mejora las aguas. Y, todos los días, llevan adelante la limpieza de márgenes y espejo de agua, promueven que las empresas trabajen de forma respetuosa con el ambiente y evalúan el estado del agua, el suelo y el aire de la Cuenca. La educación ambiental es, para ACUMAR, otra estrategia que repercute en el cuidado del ambiente, tanto como las campañas de sensibilización en la población y la difusión. Se trata de oportunidades para hacer llegar a un público amplio información de calidad sobre el ambiente de la Cuenca y su cuidado. En este marco, el Día del Ambiente, es una invitación a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno, qué patrones de consumo y procesos productivos implementamos y qué políticas públicas aplicamos.

