Cascallares y Frederic inauguraron destacamento de los bomberos voluntarios en Glew

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y el Intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron el nuevo Destacamento de Bomberos Nº1 de la localidad de Glew, en el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario. De esa forma, la sede bomberil se incorpora a la Red Nacional junto a otros más de mil destacamentos de los Bomberos Voluntarios en todo nuestro país. La jornada se llevó adelante en el cruce de Victorino de la Plaza y Presidente Castillo de Glew, donde el jefe comunal y la funcionaria nacional entregaron al jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew, Hernán Fernández, el comodato del nuevo edificio y banderas de ceremonia Nacional, Provincial y Distrital. “En el Día del Bombero Voluntario es una alegría enorme estar acá inaugurando este importante edificio para la comunidad de Glew junto con la ministra Sabina Frederic. Este cuartel era una necesidad para muchísimos vecinos y vecinas y estamos cumpliendo con este nuevo servicio verdaderamente trascendental para todo el distrito”, subrayó Mariano Cascallares. Frederic, en tanto, agradeció al intendente Mariano Cascallares con quien “siempre trabajamos codo a codo”. “Es un orgullo para mi conmemorar este día tan importante inaugurando un nuevo destacamento de bomberos. Es realmente un honor, ya que crecí a dos cuadras de un destacamento y sé que edificios como este son parte constitutiva de nuestros barrios”, agregó. Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew, Hernán Fernández, agradeció al intendente Cascallares por la “gestión que hizo realidad este flamante edificio”. “Es un paso gigantesco para todo Glew”, añadió. De la jornada participaron también el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luís Morales; la directora nacional de Bomberos del Ministerio de Seguridad, Virginia Laino; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo y el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. También dijeron presente el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Alejandro Castañares; el subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana local, Martín Borsetti; el delegado municipal de Glew, Guillermo Antoniano y el titular de la Comisaría Nº 7 de Glew, Rubén Giménez, entre otras autoridades. Previamente, además, el intendente Cascallares visitó junto a la delegada de Adrogué, María José Sandonadi, la sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown donde saludó a los integrantes del cuerpo y destacó su importante trabajo para toda la comunidad de Almirante Brown, en este día tan emotivo. En este caso, el jefe comunal fue recibido por el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Ricardo Sánchez y el comandante general del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Libertador General Don José de San Martín”, Eduardo Bertelli.

En el Día del Bombero Voluntario, Cascallares recordó a Rubens Oscar Lartigue, histórico jefe de los bomberos brownianos que falleció hace un año provocando un gran dolor en toda la comunidad. El nuevo Destacamento Nº1 de Glew Se trata de un edificio de una superficie de 342 metros cuadrados, ubicado en una zona trascendental y en pleno crecimiento, que consta de una nave central con cubierta metálica de doble altura equipada para el ingreso de vehículos de gran porte. Cuenta con portones metálicos corredizos tanto en frente como en contra frente permitiendo el acceso al mismo por ambos lados, mientras que sobre los laterales se anexan dependencias construidas con mampostería y losa de hormigón. El lugar está dotado, además, con vestuarios con agua fría y caliente, oficinas administrativas, una sala para personal con espacio para cocinar y dormitorios.

