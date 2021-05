El organismo presentó un registro con las acciones realizadas duante el 2020

El Anuario de Gestión 2020 es un documento de más de 150 páginas que tiene como finalidad mostrar información sobre el estado de avance del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo y, de esta manera, contribuir al acceso a la información pública y fortalecer la transparencia de la gestión. “Los desafíos que enfrentamos para alcanzar el saneamiento y recuperación de la Cuenca son enormes, pero luego de un año de gestión, aún con una pandemia a cuestas, podemos decir que los cambios necesarios están en marcha”. Con estas palabras el presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, presenta el documento que repasa las acciones llevadas a cabo por el organismo durante el último año. Esta edición, además de repasar cada uno de los ejes de la gestión, con un balance de lo realizado, tiene un aporte especial de cada uno de los municipios y de la Ciudad de Buenos Aires que, a través de diferentes representantes, han plasmado en una nota de opinión su visión sobre la actualidad de la Cuenca y el proceso de saneamiento que lleva adelante el organismo en articulación con las jurisdicciones. Sabbatella destaca también, en sus palabras de presentación del documento, la particularidad del año en que se dio su llegada a ACUMAR: “El 2020 fue uno particular. Estrenamos gestión en un organismo que entre los años 2016 y 2019 sufrió un profundo proceso de ajuste y deterioro de sus actividades”, y agrega que “planteamos nuestra gestión, jerarquizando sobre todo la labor cotidiana de quienes vienen desarrollando su trabajo en ACUMAR, poniendo en valor sus conocimientos, sus experiencias que son el diferencial que nos permite trazar un camino”. El informe, que pueden encontrar aquí, está organizado en base a los principales programas que se llevan adelante y que dan forma a la gestión de ACUMAR, en materia de salud; educación ambiental; obras hídricas e infraestructura; ordenamiento y abordaje territorial; control, monitoreo, evaluación y recomposición ambiental; gestión de residuos sólidos urbanos, transparencia, información pública y participación social; fortalecimiento comunitario y promoción del desarrollo y finalmente las acciones llevadas a cabo en relación a las políticas de géneros, unas de las líneas de trabajo incorporadas en el último año. El documento detalla el alcance de las diversas líneas de acción ejecutadas durante 2020, como los más de 58 mil metros de río, arroyos, canales y zanjas en los que se realizaron tareas de desobstrucción, limpieza y perfilado de taludes para mitigar posibles inundaciones, los más de 300 operativos de detección de casos de COVID-19 que acompañamos en la Cuenca, sobre las más de 3.400 toneladas de residuos que fueron retirados del espejo de agua, o del trabajo realizado con más de 4.800 estudiantes y 200 docentes y equipos directivos que participaron de programas de Educación Ambiental. Asimismo, contiene información sobre la ejecución presupuestaria del organismo, que alcanzó un 100% de ejecución para fin de año, y sobre el volumen de los fondos aportados por las jurisdicciones. Ver en web: https://www.acumar.gob.ar/ ultimas-noticias/presentamos- anuario-gestion-2020/

Both comments and pings are currently closed.