Convocan a registrarse en “Buenos Aires Vacunar” y vacunarán a personas de 17 a 40años

El Municipio de Almirante Brown convocó a las vecinas y los vecinos a continuar inscribiéndose en el programa provincial optativo “Buenos Aires Vacunate” para inmunizarse contra el Coronavirus. Para ello se recomienda ingresar y registrarse en la web bonaerense http://vacunatepba.gba.gob.ar o bien a través de la APP bit.ly/30HcVNi (Android) o apple.co/2Ot2o5G (Apple). La convocatoria está especialmente dirigida a las personas de 18 a 40 años de edad, especialmente a aquellas que tengan comorbilidades y a las mujeres embarazadas que según el Ministerio de Salud bonaerense “tienen el doble de riesgo de tener un parto prematuro si se enferman de Covid-19”. Por eso en el actual plan de vacunación las mujeres gestantes están priorizadas. Mientras tanto, en las últimas horas continúan llegando nuevas tandas de vacunas, lo que permitirá acelerar el proceso de inmunización de cara al fin de semana y a los últimos días de mes en curso y principios de junio. El intendente browniano, Mariano Cascallares, indicó que “estamos llegando a las 130.000 dosis aplicadas en nuestro distrito y el arribo de nuevos vuelos al país con más vacunas nos moviliza especialmente para convocar a inscribirse en Buenos Aires Vacunate ya que se está acelerando todo el proceso de vacunación” apuntando especialmente a las personas de 18 a 40 años con comorbilidades Mientras tanto el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán precisó que la Provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de vacunar hasta 125 mil personas por día. Tanto la Provincia como el Municipio de Almirante Brown indicaron que se continúa vacunado de lunes a lunes desde que se puso en marcha el operativo. Finalmente se insistió en la necesidad de inscribirse en vacunatepba.gba.gob.ar especialmente a las personas de 18 a 40 años y también al resto de la población browniana

