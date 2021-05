En dos semanas comenzarán a vacunar a los mayores de 18 con comorbilidades

La provincia de Buenos Aires comenzará dentro de dos semanas a vacunar contra el coronavirus a personas de entre 18 y 40 años que con comorbilidades, debido a la “enorme cantidad de vacunas” que llegarán desde distintos laboratorios en los próximos días, anunció el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan. “Están entrando una enorme cantidad de vacunas y la semana que viene vamos a terminar con el hito dos, que es (la inmunización de) los mayores de 40 años con comorbilidades”, sostuvo Gollan. Añadió que luego “vamos a empezar a vacunar personas de 18 a 40 años” con esos diagnósticos. En declaraciones formuladas El Destape Radio, el titular de la cartera de Salud bonaerense precisó que la provincia tiene “capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias” y resaltó que vacunan “de lunes a lunes desde que comenzó el operativo” “Si tenemos vacunas, podemos sostener ese ritmo y son 700.000 vacunados por semana”, completó. El ministro además se mostró confiado en que hacia fines de junio próximo estará vacunada “la mayoría de los anotados con factores de riesgo” y contó que, luego, se inmunizará al resto de la población. Posteriormente, aclaró que “si una persona pierde el turno, puede ir dentro de los 15 días siguientes” y remarcó que “si uno tuvo una forma leve de la enfermedad, luego de dos semanas del alta ya se puede vacunar sin problemas”. “Igual, esa persona tiene anticuerpos por tres meses. Los que tuvieron la enfermedad, con una sola dosis levantan una cantidad de anticuerpos que es impresionante. Mucho más, incluso, que con las dos dosis. Quedan muy bien protegidos”, graficó. “Si uno tuvo una forma leve de la enfermedad, luego de dos semanas del alta ya se puede vacunar sin problemas”

DANIEL GOLLAN Gollan: “Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia”.

Gollan: “Tenemos capacidad de aplicar 125.000 dosis diarias en la provincia”. Números Según el informe de la cartera sanitaria, la provincia de Buenos Aires ya vacunó a 3.533.542 personas con la primera dosis y a 915.269 con la segunda. En ese esquema, ya fueron inoculados el 95,53% del personal de salud; el 88,91% de las personas mayores de 60 años; el 67,38% de quienes tienen 50 a 59 años con comorbilidades; el 50,88% del personal docente y al 34,85% del personal de seguridad. Registro Debido a que el plan de vacunación contra el coronavirus es voluntario, la subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, pidió que los bonaerenses mayores de 18 años se registren para recibir la vacuna contra el coronavirus. “Necesitamos que la gente joven se anote masivamente, que es la que menos se ha registrado (en https://vacunatepba.gba.gob.ar/)”, dijo la funcionaria en declaraciones a radio Continental. Remarcó que ello “es lógico, dado que antes se veía a la vacunación como algo muy lejano”, pero resaltó que “ahora estamos muy cerca de eso y necesitamos que aquellos que tienen entre 18 , 20 y 30 años se inscriban para poder avanzar”. “Necesitamos que la gente joven se anote masivamente, que es la que menos se ha registrado”

LETICIA CERIANI “La semana que viene terminaremos de vacunar a los mayores de 40 con comorbilidades e iniciaremos el tercer hito: personas de entre 18 y 39 años con enfermedades previas, que es la última parte de los grupos priorizados como de riesgo para luego comenzar con la población sana”, ratificó. Analizó que “si seguimos recibiendo vacunas como en esta semana, es probable que en uno o dos meses terminemos de vacunar a toda la población”. En la misma sintonía se pronunció el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio Garcia, quien además pidió a las personas gestantes que también se inscriban para la vacunación, debido a que pertenecen a un grupo de riesgo. “Estamos haciendo una campaña fuerte para convocar a las personas embarazadas porque en esta segunda ola vemos que es un grupo vulnerable y que es importante vacunar porque aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo y mortalidad materna”, indicó este jueves el asesor en declaraciones efectuadas a Radio Universidad. Enio Garcia pidió a las personas gestantes que también se inscriban para la vacunación.

Enio Garcia pidió a las personas gestantes que también se inscriban para la vacunación. Detalló que para esta semana llegan cerca de 500 mil vacunas a la provincia de Buenos Aires y consignó que “la idea es durante junio y una parte de julio completar por lo menos con la primera dosis al grupo que priorizamos en la campaña que serían unos 6 millones en la provincia”. El sanitarista precisó que se está avanzando en completar el esquema de Sinopharm, y también están completando esquemas de los que se vacunaron con la primera dosis de Sputnik V y Astrazeneca y que estaban llegando a los tres meses. “La evidencia científica nos marca que es una buena estrategia priorizar la aplicación de la primera dosis y postergar la segunda, ya que con la primera generas una respuesta inmune”, explicó, aunque aclaró que “pese a eso estamos avanzando en completar esquemas”. García destacó que a medida que avanza la campaña “se van viendo los resultados” y mencionó una baja en la tasa de letalidad. “Vimos también que el personal de salud que se contagiaba en la proporción de 4 a 6% hoy solo representa el 0,4 % de la población contagiada y que el ingreso de terapia de los mayores de 70 que empezó a caerse”, concluyó.

Both comments and pings are currently closed.