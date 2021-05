Inauguraron las obras de la nueva escuela N°2 a menos de un año de su incendio

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila inauguraron las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria N° 2, afectada hace menos de un año por un incendio. En el establecimiento educativo se renovó por completo toda la estructura del techo, las paredes, pisos y las aberturas, e incluso se sumó nuevo mobiliario de cara al retorno de la presencialidad. Atrás quedaron las imágenes del fuego, las cenizas y las aulas quemadas, dando lugar a agradables ambientes para el estudio y las cursadas. En una extensa jornada de trabajo, y acompañados por miembros de la comunidad educativa, Trotta, Cascallares y Vila realizaron una recorrida por las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria “Hipólito Bouchard” de Adrogué, ubicada en Presidente Perón (ex Gorriti) N° 367), que en junio de 2020 sufrió un incendio que provocó la destrucción total de un tercio del establecimiento que cuenta con 140 años de trayectoria. Allí fueron recibidos por la directora de la institución, Ángeles Tornari, quien se mostró muy agradecida por la inmensa tarea realizada por el Estado, que en forma articulada, en menos de un año dio una respuesta favorable a los requerimientos de la centenaria escuela, que funciona en jornada completa y posee una matrícula de 169 estudiantes. El lugar no solo recuperó sino ganó algunos espacios. Se repararon aulas, el SUM y muchas más dependencias. En la oportunidad, las autoridades escolares recibieron las banderas nacional, provincial y municipal. De la jornada también participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, el titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Leonardo Herrera, el director nacional de becas educativas Juan Pablo García, la inspectora jefa distrital, María Inés Centurión, entre otros, funcionarios locales y autoridades educativas.

