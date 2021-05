Sergio Federovisky presentará “Punto de No Retorno”, documental que advierte las consecuencias del cambio climático

En el Dia Mundial del Medio Ambiente Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente argentino y ex conductor del programa de Tv Ambiente y Medio presentará via streaming el documental “Punto de No Retorno”, El documental, según Federovisky, busca exponer cómo la situación apocalíptica que hoy se nos presenta como inminente no es fruto de la casualidad sino de un modelo de relación de la sociedad con el medio natural. “Punto de No Retorno”, un documental de Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente argentino, que será vía streaming en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio a las 20 hs (ARG).Los visitantes de nuestra plataforma podrán reproducirlo online de manera libre y gratuita. A través de un recuento de los distintos problemas que se originan a nivel mundial producto del calentamiento global, que se han puesto de manifiesto durante el confinamiento, el proyecto audiovisual busca desmitificar la teoría del Síndrome de la Rana Hervida –aquella que dice que si uno cocina una rana desde el agua fría queda quieta hasta morir– para poder mostrar de qué manera las sociedades, principalmente la argentina, modifican sus vidas por las alteraciones climáticas y ambientales. Para visualizar su trailer y conocer más acerca de esta producción sin precedentes en Argentina, ingresa aquí.

