Alertas por la llegada de un “ciclón extra tropical” que trae lluvia, tormentas y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy dos alertas por lluvias y tormentas y vientos de variada intensidad para el este de Buenos Aires, asociados a la formación de un sistema de baja presión, lo que técnicamente se denomina “ciclón extra tropical” que, según el pronóstico del organismo, es probable que empiece a mejorar recién el domingo. La meteoróloga Cindy Fernández, del SMN, explicó a Télam que “lo que está ocurriendo es un sistema de baja presión, que en el lenguaje meteorológico se llama ciclón extra tropical, que no es lo mismo y no tiene nada que ver con los ciclones tropicales que se conocen comúnmente como huracanes”. Y ratificó que “lo que tenemos, entonces, es un sistema de baja presión”. En la provincia de Buenos Aires el sistema que “ya comenzó a generarse terminará su desarrollo” entre este viernes y sábado en cercanías al Río de la Plata, para luego desplazarse lentamente hacia el Océano Atlántico durante el fin de semana, proceso que provocará “lluvias, tormentas y vientos intensos en diferentes sectores del país”, señaló el organismo a través de un informe. En tanto, en el este de la provincia rigen dos alertas amarillas por “lluvias algunas localmente fuertes” y con “valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros pudiendo ser superados localmente” y vientos de variada intensidad que estarán acompañados por ráfagas. “Los ciclones son centros de baja presión, existen ciclones tropicales que son los huracanes que se generan en zonas tropicales y necesitan ciertas condiciones que en Argentina no tenemos y por otro lado están los ciclones extra tropicales que son los que tenemos en nuestra zona”, explicó la meteoróloga Fernández. “Si bien comparten un nombre, los fenómenos en sí son completamente diferentes, de una naturaleza completamente opuesta, de hecho, uno se forma por frío y otro por calor”, aclaró la especialista y remarcó que por eso decir que “hay un alerta por ciclón sobre Buenos Aires, es dar información incompleta”, dado que es bastante frecuente que se dé un sistema de baja presión, es decir, un ciclón extra tropical. La jornada del sábado En cuanto a las advertencias vigentes, el organismo precisó que este sábado el este de Buenos Aires registrará vientos intensos del sector este, que irán rotando al sector sur, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 en zonas costeras, mientras que en el Río de la Plata se esperan vientos más intensos con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Para este sábado se espera que la jornada en la costa bonaerense continúe con lluvias y chaparrones por lo que el SMN indicó que las temperaturas oscilarán entre los 10° y 15° y vientos de variada intensidad, con ráfagas de 60 y 70 kilómetros por hora. Para el domingo el pronóstico anuncia que continuarán las lluvias con chaparrones aislados y por la mañana seguirán las ráfagas de viento entre 51 y 59 km/h del sector sur. En cuanto a la temperatura, la mínima prevista será de 9° y la máxima de 16°.

