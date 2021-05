Inauguraron un nuevo Jardín de Infantes para Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown junto a la Nación y la Provincia inauguraron el Jardín de Infantes N° 963 en Ministro Rivadavia, una obra que permite seguir fortaleciendo la Educación Inicial y que era muy esperada por todos los vecinos de nuestra región. El Jardín de Infantes N° 963 del barrio del Carmen de Ministro Rivadavia (calle Maizani N° 1255) es una obra que si bien fue iniciada en 2015 estuvo paralizada en dos ocasiones, y recién en 2021 pudo terminarse. El Municipio también intervino con aportes concretos al emprendimiento y construyendo todo el cerco perimetral del nuevo edificio. Desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares como intendente de Almirante Brown ya se inauguraron en nuestro distrito diez jardines de infantes nuevos. Y hay dos más en proceso de licitación y próximos a arrancar la obra: el Jardín de Infantes de las calles Chajá y Los Sauces de San José; y el Jardín de Infantes que se ubicará en Mazini N° 650 en nuestra localidad de Glew. Mariano Cascallares subrayó: “Estamos muy felices con la inauguración del nuevo jardín, una obra muy deseada por toda la comunidad. Agradezco al ministro Nicolás Trotta y al presidente Alberto Fernández por la decisión política de seguir invirtiendo en obras en general y para la educación en particular”. Además el intendente agradeció el acompañamiento del Estado provincial que puso en marcha la obra que había quedado parada durante la gestión anterior y que “hoy pudimos terminar para que muchas niñas y niños de este barrio puedan tener su jardín”. Vale señalar que en el barrio también el Municipio llevó adelante obras de pavimentación para mejorar el acceso a la nueva institución educativa. En este sentido, vale destacar la presencia de Lorena Insuarralde, directora de la flamante institución, quién señaló que “el jardín es un sueño cumplido, es un privilegio ver que los niños pueden empezar a transitar su trayectoria escolar”. Vale destacar que la nueva institución contará con una matrícula de más de 200 alumnos.

