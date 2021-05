Brown se acerca a los 500 donantes de plasma y potencia la campaña solidaria

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Causa Común y en coordinación con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, ya concretó más de 420 donaciones de plasma y continúa trabajando en la búsqueda de pacientes recuperados de Covid-19 que puedan donar. Cabe recordar que la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares fue destacada como el primer “Municipio Donante” por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), gracias a la decisión de considerar a la donación de órganos, tejidos y células, como también de sangre y plasma como una política pública. En este sentido, ya se realizaron de forma ininterrumpida 30 jornadas de testeo en la Casa de la Cultura, lo que permitió que hasta el momento 423 pacientes recuperados hayan donado plasma luego de un minucioso trabajo efectuado por la Comuna en el que se contactó telefónicamente a más de 25 mil vecinos y vecinas que transitaron la enfermedad. Este proceso permitió el testeo de más de 1.000 personas para verificar si reunían los anticuerpos y las condiciones para ser donante de este hemocomponente que resulta central para el tratamiento y la recuperación de personas que tengan el virus. El Municipio, además, llevó adelante más de 80 viajes trasladando a los brownianos desde sus casas hasta el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero y al Instituto provincial de Hemoterapia para que le hagan la extracción del plasma. Actualmente el distrito continúa de forma ininterrumpida con la campaña de donación de plasma y también de sangre, en simultáneo con el plan “Buenos Aires Vacunate” que permitió que más de 110.000 vecinos y vecinas avanzaran con la inoculación contra el Covid-19. Por ese motivo, si tuviste el virus y te recuperaste, o bien tenés intenciones de donar sangre podés ayudar comunicándote al 1169602774 o enviando un email a causacomun@brown.gob.ar. En paralelo, la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud bonaerense ofrece la linea 0800 222 0101 para información, asesoramiento e inscripción como donante de plasma.

Finalmente, desde el Municipio de Almirante Brown anticiparon que las jornadas de testeo se seguirán desarrollando en la Casa de la Cultura y que en los primeros días de junio se prevé la realización de una jornada especial en la Iglesia Evangélica “Cristo para Todos”, de Adrogué. ¿Cómo es el proceso de donación? En un primer paso, el Municipio contacta a los pacientes recuperados que están en condiciones de donar para que se hagan una extracción de sangre en la Casa de la Cultura, pasando por una serie de procedimientos. Este testeo está conformado por una entrevista en la que los vecinos y vecinas brindan sus datos filiatorios, pasan por una entrevista médica y finalmente les extraen una muestra de sangre, que luego es analizada para ver si cuenta con los anticuerpos para ser efectiva la donación. En caso favorable, y que la persona esté en condiciones de donar, el Municipio trasladará a cada vecino y vecina para que le hagan la extracción del plasma. Este proceso permite separar ese componente de la sangre y devuelve glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas al torrente sanguíneo, junto a un compuesto de vitaminas para recuperar el volumen perdido. Una vez extraído, el plasma es derivado al Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, donde es fraccionado en las proporciones justas y luego distribuido al sistema de salud pública de la Provincia para el tratamiento de los pacientes.

Both comments and pings are currently closed.