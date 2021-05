Desde este lunes, los perros de razas potencialmente peligrosas deberán ser registrados

Los perros de razas potencialmente peligrosas deberán ser inscriptos desde este lunes en La Plata en un registro obligatorio que apunta a fomentar la tenencia responsable de esos animales. La iniciativa se enmarca en la ley provincial N°14107 y la ordenanza comunal N°9548. Las razas a inscribir en el registro son: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastif, bullmastif, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu. Según se informó, también se incluyen las razas consideradas peligrosas en el resto del mundo que aún no hubieren ingresado al país, así como las cruzas de las nombradas. Además, se deben anotar a los perros de carácter agresivo, potencia de la mandíbula o musculatura que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas u otros animales. De igual modo, la normativa establece que se deben registrar los animales que, sin pertenecer a las tipologías antes descriptas, hayan sido entrenados tanto para defensa como para ataque. La inscripción, que será de carácter obligatoria y gratuita, se desarrollará desde mañana y hasta el 30 de julio La inscripción, que será de carácter obligatoria y gratuita, se desarrollará desde mañana y hasta el 30 de julio. Una vez finalizado el plazo, aquellos propietarios de las mencionadas razas o características que no hayan regularizado su situación, serán pasibles de sanciones que podrán superar los 100 mil pesos. Cómo realizar el registro Los que hayan sido entrenados para la defensa o el ataque también deberán inscribise. “Cualquier propietario de animal que esté dentro de las razas potencialmente peligrosas, cruzas o sea agresivo debe estar registrado. El vecino en cuestión debe enviar un correo electrónico con el asunto ‘Solicito registro PPP’ a zoonosislaplata@gmail.com”, explicó la directora de Zoonosis de la comuna, Paola Miceli. Asimismo, la funcionaria detalló que una vez enviado el mail “recibirán un correo electrónico con un link del formulario drive para registrarse, lo cual, preferentemente, se debe hacer desde un celular porque se deben subir fotos de la mascota en cuestión”. Una vez concluido el registro online, los vecinos serán convocados para que profesionales veterinarios de la comuna le coloquen un microchip subcutáneo de identificación a sus mascotas. “Siguiendo este procedimiento, el Municipio posee una lectora a partir de la cual si el perro está en la calle o muerde a una persona, se pueden obtener los datos del animal y llegar a su propietario”, informó Miceli, y explicó “la colocación del microchip es a través de una jeringa, similar a un proceso de vacunación”. En ese aspecto, se detalló que aquellos perros que se inscriban en el registro se les brindará la vacunación antirrábica gratuita de cada año. Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse con el área de Zoonosis llamando al 424- 4827 de lunes a viernes 9 a 15 horas.

