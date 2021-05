Un tercio de la producción mundial de alimentos en riesgo por la crisis climática

Un tercio de la producción mundial de alimentos estará en riesgo para fines de siglo si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando al ritmo actual, sugiere una nueva investigación. Muchas de las áreas de cultivo de alimentos más importantes del mundo verán aumentar las temperaturas y los patrones de lluvia se alterarán drásticamente si las temperaturas aumentan en aproximadamente 3.7 ° C, el pronóstico aumentará si las emisiones se mantienen altas. Investigadores de la Universidad Aalto en Finlandia han calculado que alrededor del 95% de la producción actual de cultivos se lleva a cabo en áreas que definen como “espacio climático seguro”, o condiciones donde la temperatura, la lluvia y la aridez caen dentro de ciertos límites. Si las temperaturas subieran 3.7 ° C o más o menos para fines de siglo, esa área segura se reduciría drásticamente, afectando principalmente al sur y sureste de Asia y la zona sudanosaheliana de África, según un artículo publicado en la revista One Earth el viernes. Sin embargo, si se reducen los gases de efecto invernadero y el mundo cumple los objetivos del acuerdo de París , al limitar los aumentos de temperatura a 1,5 o 2 oC por encima de los niveles preindustriales, solo alrededor del 5% al ​​8% de la producción mundial de alimentos estaría en riesgo. Advertisement Matti Kummu, profesor asociado de agua y alimentos globales en la Universidad de Aalto y autor principal del artículo, dijo: “Un tercio de la producción mundial de alimentos estará en riesgo. Deberíamos estar preocupados, ya que el espacio seguro para el clima es bastante estrecho. Pero hay medidas que podemos tomar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y debemos empoderar a las personas y las sociedades en las zonas de peligro para reducir el impacto y aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación ”. Aunque el aumento de las temperaturas podría aumentar la producción de alimentos en algunas áreas que actualmente son menos productivas, como las regiones nórdicas , eso no sería lo suficientemente cerca para compensar la pérdida de importantes regiones productoras de alimentos en el sur, dijo Kummu. “Habrá ganadores y perdedores, pero las ganancias serán superadas por las pérdidas, y simplemente no hay suficiente espacio para que la producción de alimentos se mueva, ya estamos en los límites”, dijo. La ganadería se vería afectada, así como los riesgos para la producción de cultivos, dijo, y es probable que muchas áreas sufran grandes aumentos en la escasez de agua. Los investigadores examinaron los impactos de los cambios climáticos en 27 de los cultivos alimentarios más importantes y en siete tipos de ganado. Para fines de este siglo, en un escenario de altas emisiones, podría haber hasta 1,5 millones de millas cuadradas (4 millones de kilómetros cuadrados) de nuevo desierto en todo el mundo, según la investigación. Bajo 1,5 ° C a 2 ° C de calentamiento, los bosques boreales del norte de América, Rusia y Europa se reducirían de sus actuales 7 millones de millas cuadradas a aproximadamente 6 millones de millas cuadradas para 2100. En un escenario de altas emisiones, solo quedarían 3 millones de millas cuadradas, pronosticaron los investigadores. . El documento se suma a investigaciones anteriores que han encontrado que el calentamiento global ya está teniendo un impacto en la productividad agrícola.

