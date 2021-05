La Educación Ambiental Integral ya es ley: ¿qué implica esta nueva normativa?

La flamante Ley crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como “principal instrumento de la política” para la enseñanza de esta materia “en todo el territorio nacional”. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este viernes por la madrugada, por unanimidad, el proyecto que implementa la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional “permanente, transversal e integral” en todos los establecimientos educativos de la República Argentina. Sus objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. La ley establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el ámbito de la educación no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, celebró la sanción de la ley al afirmar que “refleja una lucha de años” y que constituye una herramienta “clave para el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano y sostenible”. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, calificó a la sanción como una “victoria” fruto de “un trabajo federal con las provincias, representativo de todas las voces de la sociedad”.

