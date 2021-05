Murieron 496 personas y 24.475 fueron reportadas con coronavirus en el país

Otras 496 personas murieron y 24.475 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 68.807 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.215.572 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este miércoles el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 5.394 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,5% en el país y del 76,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires. Un 51,35% (12.569 personas) de los infectados de este miércoles (24.475) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 3.215.572 contagiados, el 89,23% (2.869.341) recibió el alta y 277.424 son casos confirmados activos. Los decesos por distrito El reporte consignó que fallecieron 294 hombres y 199 mujeres, mientras que tres personas de la provincia de Buenos Aires fueron reportadas sin dato de sexo. El parte precisó que murieron 166 hombres en la provincia de Buenos Aires; 32 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Catamarca; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 2 en Corrientes; 16 en Córdoba; 6 en Entre Ríos; 10 en Formosa; 4 en Jujuy; 3 en La Pampa; 10 en Mendoza; 1 en Misiones; 2 en Neuquén; 4 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Juan; 7 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 16 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 4 en Tucumán. También fallecieron 127 mujeres en Buenos Aires; 22 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Corrientes; 5 en Córdoba; 12 en Formosa; 1 en Jujuy; 1 en La Pampa; 6 en Mendoza; 2 en Misiones; 2 en Río Negro; 2 en Salta; 2 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 8 en Santa Fe y 3 en Tucumán. Los casos por distrito Este miércoles se registraron en la provincia de Buenos Aires 10.349 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.220; en Catamarca, 282; en Chaco, 302; en Chubut, 244; en Corrientes, 61; en Córdoba, 2.570; en Entre Ríos, 696; en Formosa, 322; en Jujuy, 89; en La Pampa, 648; en La Rioja, 28; en Mendoza, 825; en Misiones, 139; en Neuquén, 514; en Río Negro, 363; en Salta, 350; en San Juan, 474; en San Luis, 435; en Santa Cruz, 230; en Santa Fe, 2.269; en Santiago del Estero, 342; Tierra del Fuego, 94 y en Tucumán, 629. El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 82.575 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.066.534 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Los casos acumulados por distrito El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.403.626 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 368.577; Catamarca, 16.786; Chaco, 47.744; Chubut, 57.093; Corrientes, 39.483; Córdoba 247.100; Entre Ríos, 69.259; Formosa, 6.745; Jujuy, 25.894; La Pampa, 31.544; La Rioja, 14.420; Mendoza, 105.326; Misiones, 17.337; Neuquén, 76.394; Río Negro, 65.016; Salta, 37.409.; San Juan, 27.480; San Luis, 42.832; Santa Cruz, 47.250; Santa Fe, 294.820; Santiago del Estero, 33.597; Tierra del Fuego, 27.241 y Tucumán, 112.599. Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

